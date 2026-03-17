الإمارات تمدد "التعلم عن بُعد" لأسبوعين وتمنح أولياء الأمور مرونة العمل من المنزل

أعلنت دولة الإمارات عن استمرار نظام التعلم عن بُعد في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة لمدة أسبوعين بعد انتهاء إجازة الربيع. وتعد هذه الخطوة ضمن ثلاثة إجراءات أُعلن عنها يوم الثلاثاء لضمان سلامة الطلاب والحفاظ على استمرارية التعليم.

يأتي هذا الإعلان بعد أن قامت السلطات بتقديم موعد إجازة الربيع للطلاب والكادر التعليمي في جميع أنحاء الدولة، حيث أعلنت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي سابقاً أن الإجازة ستمتد من 9 مارس إلى 22 مارس، على أن تستأنف الحصص وساعات العمل الرسمية يوم الاثنين 23 مارس.

وكانت الدراسة قد تحولت إلى نظام "أونلاين" في البداية منذ يوم الاثنين 2 مارس، في أعقاب الهجمات الإيرانية على دول الخليج، بما في ذلك الإمارات. وتم تمديد هذا الإجراء حتى يوم الجمعة 6 مارس، قبل أن تعلن السلطات تقديم موعد إجازة الربيع.

التعلم عن بُعد للمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم يوم الثلاثاء عن استمرار التعلم عن بُعد مع بداية الفصل الدراسي الثالث لمدة أسبوعين. ويطبق هذا الإجراء على الطلاب، وكذلك الهيئات التدريسية والإدارية في جميع الحضارات، ورياض الأطفال، والمدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.

وأكدت السلطات أنه سيتم مراجعة الوضع بشكل أسبوعي، وسيتم التواصل بشأن أي تحديثات عبر القنوات الرسمية للمدارس لضمان سلامة الجميع. كما سُمح للمؤسسات التعليمية الخاصة بتقديم طلبات للعودة إلى التعلم الحضوري عند الحاجة، مع مراعاة الظروف التشغيلية والمتطلبات التعليمية، وسيتم تقييم هذه الطلبات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

التعلم عن بُعد للجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استمرار التعلم عن بُعد لطلاب جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة لمدة أسبوعين بعد إجازة الربيع، مع منح الجامعات صلاحية تحديد الترتيبات الأنسب لأعضاء هيئاتها التدريسية والإدارية.

العمل عن بُعد المرن لأولياء الأمور

بشكل منفصل، أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن ترتيبات عمل مرنة عن بُعد للموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية الذين لديهم أبناء.

ويطبق هذا الإجراء على الآباء أو الأمهات الذين تتوافق مهامهم الوظيفية مع متطلبات العمل عن بُعد المعتمدة، وذلك خلال فترة اعتماد التعلم عن بُعد للطلاب من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثامن، وكذلك للأطفال الملتحقين بالحضانات، وفقاً للأنظمة والقرارات الداخلية في الجهات الاتحادية.