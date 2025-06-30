الإمارات: تكلفة خزان الوقود الممتلئ في يوليو 2025

أعلنت الإمارات اليوم الاثنين 30 يونيو أسعار الوقود لشهر يوليو 2025.

ورفعت لجنة مراقبة أسعار الوقود أسعار الوقود لشهر يوليو. وكان من المتوقع سابقاً أن تواجه أسعار البنزين في الإمارات العربية المتحدة ضغوطاً صعودية خلال شهر يوليو، مع ارتفاع أسعار النفط العالمية في وقت سابق من يونيو بعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وإيران، وما تلاه من ضربات أمريكية على مواقع نووية إيرانية.

وتحدد أسعار الوقود المعتمدة من قبل وزارة الطاقة شهرياً، وفقاً لمتوسط سعر النفط عالمياً، صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة تكاليف التشغيل لشركات التوزيع.

وسيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو وهي على النحو التالي: