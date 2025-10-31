الإمارات

اعتمادًا على نوع السيارة التي تقودها، فإن ملء خزان الوقود بالكامل في نوفمبر سيكلفك أقل قليلاً من أكتوبر
الإمارات: تكلفة خزان الوقود الممتلئ في نوفمبر 2025
طاقم الخليج تايمز
أعلنت الإمارات، اليوم الجمعة (31 أكتوبر/تشرين الأول)، أسعار الوقود لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

قامت لجنة مراقبة أسعار الوقود بتخفيض الأسعار في نوفمبر 2025. يتم تحديد أسعار الوقود المعتمدة من قبل وزارة الطاقة شهرياً، وفقاً لمتوسط سعر النفط العالمي، ارتفاعاً أو انخفاضاً، بعد إضافة تكاليف التشغيل لشركات التوزيع.

سيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر وهي على النحو التالي:

اعتمادًا على نوع السيارة التي تقودها، فإن ملء خزان الوقود بالكامل في نوفمبر سيكلفك ما بين 4 إلى 15 درهمًا إماراتيًا أقل من أكتوبر.

فيما يلي تفصيل للمبلغ الذي سيكلفك تزويد سيارتك بالوقود بالكامل:

السيارات المدمجة

متوسط سعة خزان الوقود: 51 لترًا

سيارة سيدان

متوسط سعة خزان الوقود: 62 لترًا

سيارة رياضية متعددة الاستخدامات

متوسط سعة خزان الوقود: 74 لترًا

