الإمارات: تكلفة خزان الوقود الممتلئ في نوفمبر 2025

قامت لجنة مراقبة أسعار الوقود بتخفيض الأسعار في نوفمبر 2025. يتم تحديد أسعار الوقود المعتمدة من قبل وزارة الطاقة شهرياً، وفقاً لمتوسط سعر النفط العالمي، ارتفاعاً أو انخفاضاً، بعد إضافة تكاليف التشغيل لشركات التوزيع.

سيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر وهي على النحو التالي:

اعتمادًا على نوع السيارة التي تقودها، فإن ملء خزان الوقود بالكامل في نوفمبر سيكلفك ما بين 4 إلى 15 درهمًا إماراتيًا أقل من أكتوبر.

فيما يلي تفصيل للمبلغ الذي سيكلفك تزويد سيارتك بالوقود بالكامل: