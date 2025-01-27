الإمارات تكشف عن أداة ذكاء اصطناعي مبتكرة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في "الصحة العربي 2025"
تكشف مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن برنامج مبتكر للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025.
وتم تطوير الأداة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والصحة والوقاية. تُكمل هذه الأداة الفحص بالأشعة السينية التقليدية وتعزز معدلات الكشف المبكر، مما يسهم بشكل كبير في تحسين نتائج النجاة.
وستعرض مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 19 مشروعاً مبتكراً خلال الحدث الرئيسي للرعاية الصحية، 13 منها يتم الكشف عنها لأول مرة إما على المستوى الإقليمي أو العالمي.
ومن بين المشاريع الأخرى التي ستقدمها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية "باقة أسرتي" و"تحرير الجينات داخل الرحم" والذي تم تطويره بالتعاون مع مستشفى الأطفال في فيلادلفيا.
ما هو معرض الصحة العربي 2025؟
ويعتبر معرض الصحة العربي أحد أكبر المعارض والمؤتمرات المتخصصة في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
تنطلق الدورة الخمسين من الحدث السنوي للرعاية الصحية يوم الاثنين وتستمر حتى 30 يناير في مركز دبي التجاري العالمي.
ويقام المعرض تحت شعار "حيث يلتقي عالم الرعاية الصحية"، ويجمع أكثر من 3800 عارض ويستقبل أكثر من 60 ألف زائر، مما يوفر منصة فريدة للابتكار والتعاون والتعليم في مجال الرعاية الصحية.
ويستضيف معرض الصحة العربي هذا العام أكثر من 40 جناحاً وطنياً، حيث يمثل العارضون أكثر من 80 دولة في المجمل، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا.
وستشارك الإمارات بأكثر من 200 شركة، تقدم أحدث الابتكارات عبر تسعة قطاعات مختلفة من المنتجات، بما في ذلك المعدات الطبية والأجهزة، والتصوير والتشخيص، بالإضافة إلى الصحة والوقاية.
سيعود الإصدار الموسع من "قرية الصحة العربية"، ليتيح للزوار مساحة للتواصل في بيئة أكثر استرخاءً مع توفير الطعام والشراب. ستظل المنطقة مفتوحة طوال أيام المعرض وحتى المساء.
ويحظى معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 بدعم العديد من الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة دبي، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة، وهيئة مدينة دبي الطبية.
(مع مدخلات من WAM)