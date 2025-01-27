الإمارات تكشف عن أداة ذكاء اصطناعي مبتكرة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في "الصحة العربي 2025"

ويستضيف معرض الصحة العربي هذا العام أكثر من 40 جناحاً وطنياً، حيث يمثل العارضون أكثر من 80 دولة في المجمل، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا.