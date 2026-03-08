الإمارات تكشف تفاصيل التصدي لعدوان إيراني واسع

وسط الهجمات الإيرانية، نشرت دولة الإمارات لقطات حديثة تظهر عمل الدفاعات الجوية للبلاد في اعتراض الطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الدفاع أنه "لا تهاون عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن وسيادته"، وأن القوات المسلحة الإماراتية "على أهبة الاستعداد لردع أي تهديد".
وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن البلاد في "حالة دفاع" بعد "العدوان غير المبرر" من جانب إيران.
وشددت وزارة الخارجية على أن الهجمات الإيرانية، التي استهدفت البنية التحتية ومواقع مدنية وأسفرت عن وفيات وإصابات بين المدنيين، تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار دولة الإمارات.
وفي حين أن الإمارات لا تسعى للانجرار إلى أي تصعيد، فقد جددت الدولة تأكيد حقها في "حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها".
وفي لقطات جديدة للقوات الإماراتية وهي تعترض طائرات مسيرة إيرانية، يمكن سماع أصوات تقول "تم تدمير الهدف". شاهد الفيديو هنا:
منذ بداية العدوان الإيراني، واجهت دولة الإمارات أكثر من 1400 هجوم. شمل ذلك:
238 صاروخاً باليستياً: تم تدمير 221 منها، بينما سقط 15 في البحر، وسقط صاروخان داخل أراضي الدولة.
1422 طائرة مسيرة إيرانية: تم رصدها واعتراض 1342 منها، بينما سقطت 80 طائرة مسيرة داخل أراضي الدولة.
8 صواريخ كروز: تم رصدها وتدميرها جميعاً.
أدت هذه الهجمات إلى وقوع أربع وفيات (اثنان من باكستان، وواحد من نيبال، وواحد من بنغلاديش). كما سُجلت إصابات تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة بين 112 شخصاً من جنسيات مختلفة شملت: (إماراتية، مصرية، سودانية، إثيوبية، فلبينية، باكستانية، إيرانية، هندية، بنغلاديشية، سريلانكية، أذربيجانية، يمنية، أوغندية، إريترية، لبانية، أفغانية، بحرينية، قمرية، وتركية).