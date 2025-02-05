الإمارات تكثف إجراءات الأمن النووي بالتعاون مع السعودية

وذكر أن الهيئة أنشأت نظاماً إلكترونياً مع السلطات الجمركية لتسهيل تتبع الواردات والصادرات النووية. وأوضح: "تراقب سلطاتنا الجمركية جميع حدودنا - البرية، والبحرية، والمطارات. وإذا تم تصنيف المواد الواردة على أنها ذات استخدام مزدوج، فإننا نتخذ إجراءات منفصلة". وأضاف أن الاستخدام المزدوج يشير إلى المواد والمكونات التي يمكن استخدامها في كل من الاستخدامات المدنية والعسكرية؛ وهي تخضع لفحص خاص من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.