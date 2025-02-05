الإمارات تكثف إجراءات الأمن النووي بالتعاون مع السعودية
قال مسؤول نووي كبير يوم أمس الثلاثاء إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تعزيز إجراءات مراقبة الحدود، وخاصة مع المملكة العربية السعودية، لتتبع وتنظيم المواد النووية، والحفاظ على الرقابة الصارمة على الواردات والصادرات النووية.
وصرّح "كريستر فيكتورسون"، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: "لدينا حدود مع المملكة العربية السعودية، وهناك استخدام مكثّف لمصادر الإشعاع على الجانبين. لدينا التزامات بموجب اتفاقية الضمانات والبروتوكول الإضافي لتتبع المواد النووية الموجودة داخل الإمارات العربية المتحدة، ونحن بحاجة إلى الإبلاغ عنها بانتظام إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف: "إذا كانت هناك مواد مشعة أو نووية قادمة من دول أخرى إلى الإمارات، فنحن بحاجة إلى معرفة ذلك. ولهذا السبب فإن تعاوننا الجمركي مهم للغاية".
وفي حالة الطوارئ النووية، ستكون الهيئة الاتحادية للرقابة النووية هي السلطة المختصة العليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وضمان قوة أنظمة الاستجابة للطوارئ الوطنية وتنسيقها بشكل جيد. وقد أجرت الهيئة ثلاث عمليات تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية في عام 2024 لتقييم الاستعداد للطوارئ وترتيبات الاستجابة.
وأوضح: "لدينا مفتشين مقيمين في الموقع في محطة براكة، يعملون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضمان سلامة العمليات وإبقاء المجتمع الدولي مطلعاً".
وفي حالة حدوث حالة طوارئ، ستقدّم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التوجيهات إلى شرطة أبوظبي، التي ستقود جهود الاستجابة للطوارئ خارج الموقع.
وأفاد: "لدينا خبير متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويمكن لأي منظمة الاتصال بنا لإبلاغنا إذا حدث أي شيء - سواء كان مصدراً مشعاً يسقط على الطريق أو حادث آخر، ثم نحدد ما إذا كنّا بحاجة إلى التدخل، أو إبلاغ السلطات الأخرى، أو عقد استجابة طارئة كاملة".
وتابع قائلاً أن الهيئة كثفت تعاونها مع الهيئة التنظيمية النووية والإشعاعية السعودية، خاصة في مجال الاستعداد للطوارئ ومراقبة الحدود للمواد النووية. وقال: "أجرينا تدريبات مشتركة مع نظرائنا السعوديين لتقييم وتقدير فعالية أنظمة الاستجابة للطوارئ وتدابير مراقبة الحدود".
وذكر أن الهيئة أنشأت نظاماً إلكترونياً مع السلطات الجمركية لتسهيل تتبع الواردات والصادرات النووية. وأوضح: "تراقب سلطاتنا الجمركية جميع حدودنا - البرية، والبحرية، والمطارات. وإذا تم تصنيف المواد الواردة على أنها ذات استخدام مزدوج، فإننا نتخذ إجراءات منفصلة". وأضاف أن الاستخدام المزدوج يشير إلى المواد والمكونات التي يمكن استخدامها في كل من الاستخدامات المدنية والعسكرية؛ وهي تخضع لفحص خاص من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
كما عزّزت الإمارات العربية المتحدة إطار الأمن السيبراني للمرافق النووية، من خلال المشاركة في تمرين الأمن السيبراني في محطة براكة للطاقة النووية، بالتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين، لاختبار الاستعداد ضد التهديدات السيبرانية المحتملة.
ومن خلال هذه المبادرات، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز إطار الأمن النووي لديها، وضمان الشفافية، والسلامة، والتعاون الدولي بما يتماشى مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي العام الماضي، أجرت الهيئة سبع عمليات تفتيش متعلقة بالأمن في محطة براكة للطاقة النووية لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
وفي عام 2024، أجرت الهيئة وشاركت في 18 تمريناً وطنياً ودولياً للطوارئ، بما في ذلك تمارين لتقييم الاستجابة لحالات الطوارئ النووية العابرة للحدود الوطنية. كما انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى 43 دولة ضمن شبكة الاستجابة والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ممّا يدل على استعدادها لتقديم المساعدة الدولية أثناء حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية البرنامج الوطني لتأهيل العاملين في الطوارئ النووية والإشعاعية (تهيأ) بالتعاون مع وزارة الداخلية. وتهدف المبادرة إلى تدريب 3000 عامل طوارئ إماراتي في مختلف القطاعات للتعامل مع حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
لعبت لجنة الحماية من الإشعاع، التي ترأسها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وتتكون من 16 جهة حكومية اتحادية ومحلية، دوراً فعالاً في تعزيز البنية التحتية للحماية من الإشعاع في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما ساهمت في مبادرات متعددة، بما في ذلك إدارة النفايات المشعة وتعزيز قدرات المختبرات للحماية من الإشعاع.