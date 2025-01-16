الإمارات تكافح الأخبار الكاذبة بفريق متخصص ومؤثرين موثوقين

وضربت مثالاً بالأمطار التي هطلت العام الماضي كمثال على كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الجمهور. وقالت: "عمل الفريق بجد ليس فقط في الرد على رسائل البريد الإلكتروني ومشاركة الإحاطات الإعلامية، بل وفي الرد عليها بشكل مباشر أيضاً". وأضافت: "كل من كان لديه مشكلة في سيارته وأرسل لنا رسالة، كنا نتواصل معه على الفور ثم نعمل مع الدفاع المدني والسلطات المسؤولة على الأرض لتحديد مكانه والانتقال إلى هناك. كنا جميعاً نعمل معاً".