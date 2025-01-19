الإمارات تكافئ المقيمين بخفض البصمة الكربونية

وتؤكد المبادرة أيضًا على التوعية العامة من خلال الحملات التسويقية وورش العمل والشراكات مع المدارس والجامعات. وسواء من خلال الخصومات على النفقات اليومية أو نقاط الولاء، يتعلم السكان كيفية تحسين استخدامهم للموارد والاستفادة من المنصة، مما يضمن التبني على نطاق واسع ويشجعهم على تبني عادات صديقة للبيئة على المدى الطويل.