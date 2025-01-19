الإمارات تكافئ المقيمين بخفض البصمة الكربونية
سيحصل المقيمون الذين يقللون من بصمتهم الكربونية على مكافآت ملموسة لعاداتهم الصديقة للبيئة من خلال مبادرة الهوية البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة. الخصومات والقسائم ونقاط الولاء ليست سوى بعض الحوافز المصممة لتحفيز الأفراد على المساهمة في الأهداف المناخية الطموحة للبلاد.
تم إطلاق مبادرة الإمارات للذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، وهي عبارة عن تعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة وبرنامج الخبراء الوطنيين.
وتستخدم مبادرة الإمارات للطاقة المتجددة منصة رقمية لتتبع استخدام الفرد للطاقة، بما في ذلك الكهرباء والمياه والغاز. وباستخدام مدخلات آمنة وبيانات في الوقت الفعلي، تحسب المنصة - التي تم التحقق منها عبر الهوية الإماراتية - البصمة الكربونية الشخصية بدقة.
يمكن للمشاركين في المبادرة الحصول على مكافآت مماثلة للبرامج الشهيرة مثل Etisalat Smiles. وتشمل هذه المكافآت خصومات في المتاجر المحلية وقسائم تناول الطعام ونقاط الولاء القابلة للاستبدال بالسلع والخدمات، مما يجعل الحياة المستدامة خيارًا عمليًا وجذابًا.
وقال عبدالله الرميثي، مدير إدارة السياسات والتشريعات البيئية وتغير المناخ في هيئة البيئة - أبوظبي وعضو برنامج الشراكة الوطنية، لصحيفة خليج تايمز : "لقد استوحى برنامج الشراكة الوطنية من رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لقيادة جهود الاستدامة العالمية، ويوضح كيف يمكن للإجراءات الفردية أن تخلق تأثيراً وطنياً".
ويتماشى ذلك أيضًا مع تعهد دولة الإمارات العربية المتحدة بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 43% بحلول عام 2030 وتحقيق صافي صفر بحلول عام 2050.
وتستهدف مبادرة الإمارات للاستثمار الاستدامة في مرحلتها الحالية 10% من سكان دولة الإمارات، كما ستعمل التطورات المستقبلية على توسيع المبادرة لتشمل لوحات معلومات مخصصة للشركات، وتمكينها من دمج الاستدامة في عملياتها، بحسب الرميثي.
وأكد أن "الهدف هو خلق تأثير إيجابي وملموس، وتقليل البصمة البيئية الوطنية والمساهمة في مستقبل أكثر خضرة واستدامة".
ومن المتوقع أن تحقق المبادرة بحلول عام 2027 انخفاضًا ملموسًا في انبعاثات الكربون السكنية، مما يعزز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل المناخي العالمي.
وتؤكد المبادرة أيضًا على التوعية العامة من خلال الحملات التسويقية وورش العمل والشراكات مع المدارس والجامعات. وسواء من خلال الخصومات على النفقات اليومية أو نقاط الولاء، يتعلم السكان كيفية تحسين استخدامهم للموارد والاستفادة من المنصة، مما يضمن التبني على نطاق واسع ويشجعهم على تبني عادات صديقة للبيئة على المدى الطويل.