الإمارات تقود قراراً دولياً لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية في اليمن

وأكد سعادة السفير في هذا الصدد على دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد حلٍّ سياسيٍّ في اليمن، بما يُحقّقُ تطلّعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والتنمية والاستقرار. كما جدّد التأكيد على وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ومساندتِها لتطلعاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطارِ سياستها الداعمة لكل ما يخدمُ مصالحَ شعوبِ المنطقة.