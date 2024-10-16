الإمارات تقود قراراً دولياً لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية في اليمن
اختتم مجلس حقوق الإنسان دورته السابعة والخمسين باعتمادٍ جماعيّ لقرار تقدّمت به دولة الإمارات العربية المتحدة، نيابةً عن المجموعة العربية، بهدف توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني.
ويركز هذا القرار على "تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان".
كما يُطالب بتقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتلبية الاحتياجات التنموية والإنسانية للشعب اليمني.
قدم القرار سعادة السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
وأكد سعادته أن هذا القرار يجسد أحد أهم الأهداف التي أُنشئ من أجلها مجلس حقوق الإنسان، وهو العمل مع الدولة المعنية وتمكين مؤسساتها الوطنية من تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال الحوار والتعاون البنّاء، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
ويهدف القرار أيضاً إلى تعزيز قدرة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لمواصلة أنشطتها لضمان المساءلة وتحقيق العدالة ورفع الضرر.
كما يؤكد القرار دعمه القوي للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإنهاء الصراع في اليمن، والسعي إلى حوار سياسي هادف من أجل السلام. كما يدعو إلى إزالة كافة العقبات التي تحول دون إيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
ويدعو القرار جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وكافة الدول إلى دعم العملية الانتقالية في اليمن، وتوفير الموارد اللازمة لمعالجة آثار العنف والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه اليمن، بالتنسيق مع المانحين الدوليين، ووفقاً للأولويات التي تحددها السلطات اليمنية.
وأكد سعادة السفير في هذا الصدد على دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد حلٍّ سياسيٍّ في اليمن، بما يُحقّقُ تطلّعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والتنمية والاستقرار. كما جدّد التأكيد على وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ومساندتِها لتطلعاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطارِ سياستها الداعمة لكل ما يخدمُ مصالحَ شعوبِ المنطقة.