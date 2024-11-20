الإمارات تقود الابتكار في البناء المستدام ورعاية المسنين
من المتوقع أن يحدث مشروع رائد في دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً كبيراً في قطاع البناء، في حين تتمتع مبادرة الرعاية طويلة الأمد التي تركز على مراقبة السكان المسنين بالقدرة على إحداث تغيير جذري بمجرد تقديمها في البلاد.
تشكل الكتل الخرسانية حجر الأساس في البناء الحديث وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنها تأتي بتكلفة بيئية باهظة بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ولكن مشروعًا جديدًا في البلاد يقلب السيناريو من خلال إنتاج كتل خرسانية مستدامة "تمتص ثاني أكسيد الكربون" بدلاً من إطلاقه.
ويستغل المشروع احتياطيات دولة الإمارات العربية المتحدة الواسعة من مواد النفايات، حيث يعمل على تحويل 80% من تركيبة الكتل من مكبات النفايات إلى خطوط الإنتاج.
تمتص كتلة البناء ما يصل إلى 500 جرام من ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة
وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز ، خلال مؤتمر حلول المستقبل في دبي - نماذج أولية للإنسانية 2024، قال جاد بواب، طالب الدكتوراه المتخصص في تكنولوجيا الخرسانة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، والذي كان يعرض نموذجه الأولي من كتلة ECO2: "هذه كتلة خرسانية مبتكرة منخفضة الكربون تستخدم مواد نفايات منخفضة التكلفة موجودة بكثرة. وبالتالي، يتم تقليل تكاليف الإنتاج بشكل كبير، بنحو 20 في المائة، مما يجعل الكتل أكثر تكلفة من البدائل التقليدية".
وأضاف أن "هذه العملية المبتكرة تلغي الحاجة إلى الماء والطاقة أثناء المعالجة، مما يقلل بشكل أكبر من البصمة البيئية. وعلى عكس الكتل التقليدية، تمتص وحدات البناء هذه ما يصل إلى 500 جرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كتلة، مما يحول المنتج الملوث إلى أداة لاحتجاز الكربون".
وأوضح بواب أن المبادرة تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف البلاد الطموحة المتمثلة في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 من خلال تقديم حل ملموس "ببصمة كربونية أقل بنسبة 40 في المائة".
والجدير بالذكر أن هذه التقنية لا تعمل فقط على تقليل الانبعاثات أثناء الإنتاج، بل تعمل أيضًا على حبس الكربون داخل الكتل، مما يمهد الطريق لممارسات بناء أكثر خضرة.
"يُظهِر نموذجنا الأولي كيف يمكن الاستفادة من الإبداع المحلي لدفع التقدم العالمي في الحد من الانبعاثات مع تلبية الطلب المتزايد في سوق الإمارات العربية المتحدة على الكتل الخرسانية. سيعمل برنامج تجريبي في جامعة الإمارات العربية المتحدة على إنتاج الكتل بالحجم الكامل التي تلبي المعايير الصارمة للبلاد للوحدات الحجرية غير الحاملة للأحمال. أود أيضًا أن أشكر الدكتور هلال الحسن على توجيهاته بشأن المشروع."
ويعرض المعرض أحدث الابتكارات والمشاريع الرائدة في مجالات رئيسية مثل الرعاية الصحية والطاقة والمجتمع والطبيعة وعلوم البيانات.
مبادرة جديدة لمراقبة رعاية المسنين
وعلى نحو مماثل، يعالج نموذج أولي آخر من ElephasCare تحديات التوظيف والجودة في مرافق الرعاية طويلة الأجل باستخدام نظام رادار يعمل بالذكاء الاصطناعي ومخصص بشكل خاص لكبار السن.
باستخدام أجهزة استشعار الرادار غير البصرية، تعمل المنصة على مراقبة أنشطة السكان بشكل مستمر.
قالت هاجر عبيدي، المديرة العلمية لشركة ElephasCare: "عندما بدأنا هذا المشروع، كان نشأ من بحثي في مرحلة الدكتوراه. منذ البداية، كنا نهدف إلى إنشاء حل غير مرئي وغير قابل للارتداء. غالبًا ما تثير الأنظمة المرئية، مثل الكاميرات، مخاوف تتعلق بالخصوصية لأنها يمكن أن تغزو المساحة الشخصية. من ناحية أخرى، تأتي الأجهزة القابلة للارتداء بمجموعة خاصة بها من التحديات، وخاصة بالنسبة لكبار السن. يتردد العديد من كبار السن في استخدام الأجهزة القابلة للارتداء بسبب الوصمة المرتبطة بها - فهم يشعرون أنها تسلط الضوء على أعمارهم أو مشاكلهم الصحية. بالإضافة إلى ذلك، تطرح الأجهزة القابلة للارتداء مشاكل عملية مثل الحاجة إلى الشحن المتكرر وإدارة تخزين البيانات أو نقلها ".
ولمعالجة هذه المشكلات، أوضحت هاجر أنها تصورت تقنية لا تتطلب أي جهد، أي شيء لا يتطلب أي إجراء من مقدمي الرعاية أو المستخدمين أو مشغلي المرافق. "لهذا السبب اخترنا تقنية الرادار".
وأشارت إلى أن الحل يشبه جهاز توجيه واي فاي ويمكن تثبيته على الحائط أو أي مكان مناسب طالما أنه يستطيع مراقبة الغرفة.
وأضافت المرشح لمرحلة ما بعد الدكتوراه في جامعة واترلو: "يُصدر الرادار ويستقبل موجات كهرومغناطيسية، ثم يتم تفسيرها بواسطة الذكاء الاصطناعي. تخيل أنك في حمام سباحة: سواء كنت تسبح أو تقفز أو تطفو ببساطة، فإن نوع الموجات التي تُنشئها يختلف. وبالمثل، يكتشف هذا الرادار الاختلافات في الموجات الكهرومغناطيسية لتحديد الأنشطة مثل السقوط أو الاستلقاء أو الجلوس أو حتى مراقبة العلامات الحيوية مثل التنفس".
يمكن تعديل مدى الرادار للتركيز فقط على المنطقة المحددة التي يتم مراقبتها، مما يضمن الخصوصية للجيران أو الغرف الأخرى.
"نظرًا لأن الموجات الكهرومغناطيسية يمكنها اختراق المواد، على عكس الكاميرات، فإن الرادار لا يعوقه أي شيء مثل المكاتب أو الأرائك. وهذا يجعله حلاً أكثر فعالية للبيئات الواقعية."
هذه الرادارات، التي دخلت مرحلة التسويق حاليًا، تم تركيبها الآن في 150 غرفة في منشأة للرعاية طويلة الأجل في واترلو بكندا.
وأضاف حجر: "يشغل كل غرفة ساكن واحد فقط، وقمنا بنشر ما مجموعه 450 رادارًا لتغطية المنشأة بشكل فعال. ونحن حريصون على خوض غمار سوق الإمارات العربية المتحدة أيضًا".
وقال تادو بالداني كارافييري، مدير النماذج الأولية للإنسانية: "إن جهودنا تتلخص في ربط العارضين بشركاء التجارب. ونتمنى أن ننتج نتائج ملموسة من هذه الأفكار. ونأخذها خارج بيئة المختبر حيث تم إنتاجها، ومعظمها على مستوى الدكتوراه، ونختبرها في سيناريو حقيقي حيث يمكن إجراء تجربة. وإذا نجحت هذه التجربة فهذا يعني أن التكنولوجيا قوية، ويمكن للصناعة استخدامها وبالتالي يمكن أن تصبح قابلة للتطبيق تجاريًا في هذا المستقبل. ويجب أن يكون لدى المتقدمين طريق واضح للسوق. وتعتمد الطريقة التي نختار بها المرشحين على قدرتنا على إيجاد تجربة مفيدة في السلسلة. على سبيل المثال، إذا كان أحدهم يعمل على حل لتنقية المياه، فيمكنني أن أتعاون مع شخص يمكنه تجربة هذه الفكرة. ثم نستثمر في عملية التجربة هذه. لذا، فإن الاختيار يعتمد بشكل كبير على شريك ملتزم يشكل جزءًا من البنية التحتية العامة والخاصة المحلية".