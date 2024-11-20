الإمارات تقود الابتكار في البناء المستدام ورعاية المسنين

قالت هاجر عبيدي، المديرة العلمية لشركة ElephasCare: "عندما بدأنا هذا المشروع، كان نشأ من بحثي في مرحلة الدكتوراه. منذ البداية، كنا نهدف إلى إنشاء حل غير مرئي وغير قابل للارتداء. غالبًا ما تثير الأنظمة المرئية، مثل الكاميرات، مخاوف تتعلق بالخصوصية لأنها يمكن أن تغزو المساحة الشخصية. من ناحية أخرى، تأتي الأجهزة القابلة للارتداء بمجموعة خاصة بها من التحديات، وخاصة بالنسبة لكبار السن. يتردد العديد من كبار السن في استخدام الأجهزة القابلة للارتداء بسبب الوصمة المرتبطة بها - فهم يشعرون أنها تسلط الضوء على أعمارهم أو مشاكلهم الصحية. بالإضافة إلى ذلك، تطرح الأجهزة القابلة للارتداء مشاكل عملية مثل الحاجة إلى الشحن المتكرر وإدارة تخزين البيانات أو نقلها ".