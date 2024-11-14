الإمارات تقود"درع الغابة" وتعتقل 58 مشتبهاً وتضبط 32 كيلوجراماً من الذهب غير القانوني في الكونغو

ألقت دولة الإمارات العربية المتحدة القبض على 58 مشتبهاً بهم في عملية مشتركة لمكافحة الجرائم البيئية في حوض الكونغو.

وتم تنفيذ العملية التي استمرت 14 يوما تحت اسم "درع الغابة" بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة أنجولا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو والجابون وجنوب السودان وزامبيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد أبحاث النظم البيئية (ESRI) وفريق عمل اتفاقية لوساكا.

وبالإضافة إلى اعتقال المشتبه بهم، تم ضبط 32 كيلوغراماً من الذهب من التعدين غير القانوني، كما تمت مصادرة أكثر من 11 مليون دولار في عمليات الضبط.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مبادرة إنفاذ القانون الدولي من أجل المناخ.