الإمارات تقر سياسة التجمعات الاقتصادية الجديدة لتعزيز وصول الدولة إلى الأسواق العالمية
أقر مجلس الوزراء في دولة الإمارات، الأربعاء، إنشاء السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية بهدف تعزيز القدرات القطاعية وتوسيع نطاق وصول الدولة إلى الأسواق العالمية والمساهمة بأكثر من 30 مليار درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي.
وستغطي سياسة التجمعات الاقتصادية - التي من المتوقع أيضاً أن تزيد قيمة التجارة الخارجية للدولة بمقدار 15 مليار درهم خلال السنوات السبع المقبلة - قطاعات رئيسية، بما في ذلك الخدمات المالية، والسياحة والضيافة، والفضاء والاتصالات وتحليلات البيانات، والأغذية.
سيتم تطوير مجموعات من الصناعات والخدمات والمؤسسات ذات الخصائص المشتركة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الكلي والقطاعي في مناطق جغرافية محددة، مع الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لكل إمارة. كما ستستفيد هذه السياسة من الموارد الطبيعية للدولة، وموقعها الجغرافي، وبيئة الأعمال، والروابط المتكاملة، والشركات الرائدة، والقطاعات الاقتصادية المتقدمة.
خلال اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أقرّ مجلس الوزراء جدول أعمال الاجتماع السنوي لحكومة دولة الإمارات، المقرر عقده في أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل، بمشاركة 500 من كبار المسؤولين الحكوميين.
قال سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ستركز أجندة هذا العام على التعليم، والرعاية الصحية، والأسرة والهوية الوطنية، والاقتصاد، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويهدف ذلك إلى تعزيز روح الفريق الوطني الموحد، وتعزيز تنافسية الخدمات والمؤسسات والاستراتيجيات الحكومية".
كما اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي حزمة شاملة من سياسات الأمن السيبراني الوطنية الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للدولة. ويقدم الإطار المُحدّث نهجًا موحدًا لأمن المعلومات، يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويوفر حماية فعّالة من التهديدات السيبرانية الناشئة.
ويركز على تعزيز إدارة المخاطر، وتحسين جاهزية القوى العاملة، وتحسين مرونة النظام، وإنشاء آليات متقدمة للرصد والوقاية والاستجابة السريعة.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة هيكلة عدد من المجالس واللجان الاتحادية، بما في ذلك مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي برئاسة عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة عبد الله سلطان النعيمي، وزير العدل، ولجنة التكامل الاقتصادي برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومجلس تنمية الصناعة برئاسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
كما وافق مجلس الوزراء الإماراتي على التصديق والتوقيع على 85 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية مع حكومات ومنظمات عالمية وجهات دولية. وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات حماية الاستثمار، وتسهيل التجارة، وخدمات الطيران، والتعاون المالي، وسلامة الغذاء، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتعاون التنظيمي في مختلف القطاعات الرئيسية.