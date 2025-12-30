الإمارات ترفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص إلى 6,000 درهم

واعتباراً من ذلك التاريخ، لن يُسمح لأصحاب العمل بطباعة أو تقديم أي طلب لتصريح عمل مواطن، سواء كان للإصدار أو التجديد أو التعديل، إذا كان الراتب المسجل أقل من 6,000 درهم، وسيتم إخطار أصحاب العمل بضرورة تعديل الراتب.