الإمارات تقدم تذاكر طيران مخفضة للمخالفين المغادرين

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ، عن تقديم تذاكر طيران مخفضة للمقيمين غير الشرعيين الذين سوف يستفيدون من إعفاء التأشيرات في الإمارات ويقررون مغادرة البلاد.

وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، لصحيفة "خليج تايمز" أنهم تواصلوا مع شركات الطيران الإماراتية - بما في ذلك طيران الإمارات والاتحاد والعربية للطيران - لتوفير تذاكر طيران مخفضة لأولئك الذين يرغبون في مغادرة البلاد ويواجهون عقبات مالية.

وسيستمر برنامج العفو لمدة شهرين بدءاً من 1 سبتمبر حتى 30 أكتوبر 2024. يغطي برنامج العفو جميع أنواع التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات السياحة والإقامة منتهية الصلاحية.

يمكن لأولئك الذين ولدوا بدون وثائق أيضًا الاستفادة من العفو وتصحيح وضعهم. يمكن أيضًا لأولئك الذين هربوا أو هربوا من كفلائهم التقدم بطلب. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، لا يحق لهم التقدم بطلب العفو.