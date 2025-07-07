الإمارات تفرج عن مراهق بريطاني ضمن عفو عيد الأضحى

تم الإفراج عن مراهق بريطاني كان مسجونًا في دبي بعد إدانته بإقامة علاقات جسدية مع فتاة بريطانية قاصر.

وفي بيان أرسل إلى صحيفة خليج تايمز يوم الاثنين، قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن المواطن البريطاني "ماركوس فاكانا" تم إطلاق سراحه في 3 يونيو/حزيران هذا العام.

وأشار المكتب إلى أنه تم الإفراج عنه بموجب عفو أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، عن 985 نزيلا من مختلف الجنسيات من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، بتاريخ 3 يونيو 2025، قبيل عيد الأضحى المبارك.

وأصدر حكام الإمارات عفواً عن مئات السجناء الشهر الماضي. وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بالإفراج عن 963 سجيناً من المؤسسات العقابية والإصلاحية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة.

كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالإفراج عن 985 سجينًا من جنسيات مختلفة من المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي، ممن استوفوا شروط العفو بعد أن أثبتوا حسن سيرتهم وسلوكهم خلال فترة عقوبتهم.

قضية ماركوس

وبحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، حُكم على فاكانا (19 عاماً)، من توتنهام شمال لندن، في ديسمبر/كانون الأول بالسجن لمدة عام بعد إقامة علاقة بالتراضي مع الفتاة، وهي أيضاً بريطانية، أثناء قضاء إجازة في الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت التقارير أن الفتاة تبلغ من العمر 17 عامًا فقط، علمًا بأن سن الرشد في الإمارات العربية المتحدة هو 18 عامًا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن متحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية قوله: "تم إطلاق سراح (فاكانا) بموجب عفو عيد".

وأضافت وزارة الخارجية والكومنولث: "نعلم أنه أراد العودة إلى المملكة المتحدة بعيدًا عن أنظار الإعلام، ولرؤية عائلته. وقد دعمناه وتواصلنا معهم".