الإمارات تفتح آفاقاً جديدة للعملات: استقرار قانوني يجذب المستثمرين إلى الأصول الرقمية

يتفائل الخبراء بأن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا على "قانون جينيوس" – الذي ينشئ نظامًا تنظيميًا للعملات المشفرة المستقرة المرتبطة بالدولار – لن يمنح المستخدمين الثقة لاستكشاف الأصول الرقمية بأمان فحسب، بل سيجذب أيضًا المزيد من المستخدمين في الإمارات، وخاصة الجدد، إلى العملات المشفرة بجعل العملات المستقرة أكثر أمانًا وتيارًا سائدًا للمدفوعات والتمويل اللامركزي (DeFi).
قد ينمو سوق العملات المستقرة، الذي تبلغ قيمته أكثر من 260 مليار دولار (954 مليار درهم) وفقًا لمزود بيانات العملات المشفرة "كوين جيكو"، إلى 2 تريليون دولار (7.3 تريليون درهم) بحلول عام 2028 بموجب القانون الجديد. يمثل هذا إنجازًا يمكن أن يمهد الطريق للأصول الرقمية لتصبح وسيلة يومية لإجراء المدفوعات وتحويل الأموال، حسبما صرح خبراء لـ "كي تي لاكس". يُعتبر الإطار التنظيمي أيضًا قفزة كبيرة عن فترة "الفوضى التكهنية" عندما ظهرت العملات المستقرة لأول مرة في عام 2009.
تتقدم الإمارات العربية المتحدة أيضاً في تنظيم العملات المستقرة بالدرهم الإماراتي، كما أشارت ميرا جادج، مديرة التراخيص والسياسات التنظيمية في بينانس. وقالت: "عندما يشعر الناس بالأمان، فمن المرجح أن يشاركوا. القواعد الواضحة تخلق مساحة للابتكار – وهذا هو المكان الذي نرى فيه التبني الحقيقي يبدأ بالتشكل."
تعمل اللوائح كحواجز حماية مهمة، مع تعزيز الشفافية كعامل رئيسي في حماية المستهلك. إنها تبني الثقة وتشجع الأشخاص الذين ربما كانوا مترددين على استكشاف العملات المشفرة كخيار حقيقي لتنويع مواردهم المالية.
في ديسمبر من العام الماضي، حصلت عملة "AE Coin" على الترخيص النهائي من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) اللازم لإطلاقها.1 وقد تم تطويرها ضمن إطار خدمات رموز الدفع الرقمية للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير تجربة دفع فورية، آمنة، مستقرة، مبتكرة، منخفضة التكلفة، وفعالة.
وقالت جادج: "تعد العملة المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي إنجازًا مثيرًا حقًا. إنها تظهر مدى جدية الإمارات في التعامل مع التمويل اللامركزي ودورها المستقبلي في الابتكار المالي العالمي. هذا ليس مجرد إنشاء عملة مستقرة أخرى، بل هو إشارة واضحة لالتزام الإمارات ببناء نظام بيئي للعملات المشفرة منظم ومتطلع إلى الأمام يمكنه المنافسة على الساحة العالمية."
صُممت العملات المستقرة للحفاظ على قيمة ثابتة. وبالنسبة للإمارات، فإن تركيزها على العملة المستقرة المدعومة بالعملة المحلية يعكس أيضًا طموحًا إقليميًا للتنوع بعيدًا عن هيمنة العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي، والتي كانت لفترة طويلة هي البوابة الصناعية. وهذا أمر إيجابي للغاية للبلاد لأنه لا يتعلق بالضرورة فحسب، بل يتعلق أيضًا بخلق الفرص.
أوضحت جادج: "تعزز العملات المستقرة المحلية المدعومة بالعملات الورقية (مثل AE Coin) الجدية التي تتعامل بها الدول مع تنظيم العملات المشفرة والابتكار فيها. إنها تساعد في تكييف الأدوات المالية مع الاحتياجات الإقليمية، ودعم الشركات والمستهلكين المحليين مع تعزيز الشمول المالي. علاوة على ذلك، فإن وجود مجموعة أوسع من العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية يساهم في نظام بيئي أكثر تنوعًا ومرونة، وهي خطوة رئيسية نحو جعل العملات المشفرة ذات صلة ومتاحة للجميع، وليس فقط في الأسواق التي يهيمن عليها الدولار."
شاركت غراسي تشن، الرئيس التنفيذي لشركة بيتجيت، نفس التحليل والتفاؤل بأن العملات المستقرة ستجذب المزيد من المستخدمين، وخاصة الوافدين الجدد.
وقالت لـ "كي تي لاكس": "تُركز لوائح العملة المستقرة للدرهم الإماراتي، التي تسري اعتبارًا من يونيو 2025، على استقرار العملة المحلية والرقابة المركزية من قبل البنك المركزي، بينما يستهدف قانون جينيوس الأمريكي العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي بإطار عمل ثنائي بين الفيدرالية والولايات."
أضافت تشن: "يهدف كلاهما إلى تعزيز الثقة والتبني، لكن الإمارات تؤكد على السيادة المالية الإقليمية، على عكس النهج الأمريكي الذي يركز على الدولار. تُعد العملات المستقرة غير الدولارية مثل الرموز المدعومة بالدرهم الإماراتي حاسمة للتجارة الإقليمية، مما يقلل الاعتماد على الدولار الأمريكي، ويلبي احتياجات الأسواق المحلية، ويدفع التنوع العالمي للعملات المشفرة. يمكن أن يؤدي دعم العملات المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي إلى جذب مستخدمي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما يضمن الامتثال للعملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي وصولًا أوسع إلى السوق."
وأشارت إلى أن العملات المستقرة المدعومة بالبنوك بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي تعد بمعاملات أسرع وأرخص، مما يعزز السيولة، ولكن قد تُشكل تحديًا للرموز الموجودة مثل USDT (تيثر)، مما يزيد من تكاليف الامتثال للبورصات. "هذا يمكن أن يؤدي إلى تركز السوق، مما قد يحد من الابتكار، بينما يخضع البورصات لتدقيق تنظيمي أكثر صرامة."
أشارت تشن أيضًا إلى أن دخول البنوك الأمريكية الكبرى (جي بي مورجان، بنك أوف أمريكا، سيتي جروب، ويلز فارجو) والبنوك الإماراتية (بنك أبوظبي الأول، بنك المشرق، بنك زند) إلى سوق العملات المستقرة سيعزز شرعية العملات المشفرة، مما يدفع التبني وحجم التداول في البورصات.