الإمارات تفتح آفاقاً جديدة للعملات: استقرار قانوني يجذب المستثمرين إلى الأصول الرقمية

يتفائل الخبراء بأن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا على "قانون جينيوس" – الذي ينشئ نظامًا تنظيميًا للعملات المشفرة المستقرة المرتبطة بالدولار – لن يمنح المستخدمين الثقة لاستكشاف الأصول الرقمية بأمان فحسب، بل سيجذب أيضًا المزيد من المستخدمين في الإمارات، وخاصة الجدد، إلى العملات المشفرة بجعل العملات المستقرة أكثر أمانًا وتيارًا سائدًا للمدفوعات والتمويل اللامركزي (DeFi).

قد ينمو سوق العملات المستقرة، الذي تبلغ قيمته أكثر من 260 مليار دولار (954 مليار درهم) وفقًا لمزود بيانات العملات المشفرة "كوين جيكو"، إلى 2 تريليون دولار (7.3 تريليون درهم) بحلول عام 2028 بموجب القانون الجديد. يمثل هذا إنجازًا يمكن أن يمهد الطريق للأصول الرقمية لتصبح وسيلة يومية لإجراء المدفوعات وتحويل الأموال، حسبما صرح خبراء لـ "كي تي لاكس". يُعتبر الإطار التنظيمي أيضًا قفزة كبيرة عن فترة "الفوضى التكهنية" عندما ظهرت العملات المستقرة لأول مرة في عام 2009.

الإمارات تتقدم في تنظيم العملات المستقرة بالدرهم الإماراتي

تتقدم الإمارات العربية المتحدة أيضاً في تنظيم العملات المستقرة بالدرهم الإماراتي، كما أشارت ميرا جادج، مديرة التراخيص والسياسات التنظيمية في بينانس. وقالت: "عندما يشعر الناس بالأمان، فمن المرجح أن يشاركوا. القواعد الواضحة تخلق مساحة للابتكار – وهذا هو المكان الذي نرى فيه التبني الحقيقي يبدأ بالتشكل."

تعمل اللوائح كحواجز حماية مهمة، مع تعزيز الشفافية كعامل رئيسي في حماية المستهلك. إنها تبني الثقة وتشجع الأشخاص الذين ربما كانوا مترددين على استكشاف العملات المشفرة كخيار حقيقي لتنويع مواردهم المالية.

في ديسمبر من العام الماضي، حصلت عملة "AE Coin" على الترخيص النهائي من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) اللازم لإطلاقها.1 وقد تم تطويرها ضمن إطار خدمات رموز الدفع الرقمية للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير تجربة دفع فورية، آمنة، مستقرة، مبتكرة، منخفضة التكلفة، وفعالة.

وقالت جادج: "تعد العملة المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي إنجازًا مثيرًا حقًا. إنها تظهر مدى جدية الإمارات في التعامل مع التمويل اللامركزي ودورها المستقبلي في الابتكار المالي العالمي. هذا ليس مجرد إنشاء عملة مستقرة أخرى، بل هو إشارة واضحة لالتزام الإمارات ببناء نظام بيئي للعملات المشفرة منظم ومتطلع إلى الأمام يمكنه المنافسة على الساحة العالمية."