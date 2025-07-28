الإمارات: تغيير مواعيد الجنازات تجنباً لحرارة الصيف وحماية

مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار مستويات الرطوبة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، يتم حث السكان على تجنب إقامة صلاة الجنازة وطقوس الدفن خلال ساعات الظهيرة لتجنب المخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة.

وأصدرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة مؤخرا فتوى عامة توصي فيها بإقامة مثل هذه المناسك في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس عندما تكون شدة الشمس أقل.

وقال عبدالله حسين المرزوقي، الذي يدير خدمة إلكترونية تطوعية للإعلان عن الجنازات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة من خلال حساباته على إنستغرام وX تحت اسم @Janaza_UAE، إنه لاحظ بالفعل تحولاً في السلوك العام.

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قال: "يُقيم معظم الناس جنازات عائلاتهم وأحبائهم بعد صلاة العصر أو المغرب، أي بعد الساعة 3:53 مساءً. ويعود ذلك جزئيًا إلى شدة الحرارة، ولكن أيضًا لأن الكثيرين لا يزالون في أعمالهم في وقت مبكر من اليوم. والهدف هو ضمان حضور المزيد من الناس وتقديم واجب العزاء".

يدير المرزوقي حساب @Janaza_UAE منذ أكثر من عقد من الزمان، ويشارك طواعيةً معلومات حول مواعيد الجنازات وأماكنها في جميع أنحاء الدولة لمساعدة أفراد المجتمع على الحضور وتقديم التعازي.

توصي الهيئة بتجنب إقامة مراسم الجنازة بين الساعة التاسعة صباحًا والخامسة مساءً للحد من خطر الجفاف وضربة الشمس وغيرها من المضاعفات التي قد تنجم عن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة. وأكدت الهيئة أن "حفظ النفس البشرية من مقاصد الشريعة الإسلامية"، وأن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم هذا المبدأ من خلال التشريعات وجهود الصحة العامة.

تُعدّ هذه المبادرة جزءًا من حملة توعية صيفية أوسع. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الهيئة عن توفير مناطق مظللة في المساجد والساحات العامة لتخفيف حرارة الصيف خلال فترات الحر الشديد.

غالبًا ما تتضمن الجنازات الصلاة في الهواء الطلق وطقوس الدفن، مما قد يُعرّض المعزين لعوامل الطقس لفترات طويلة. على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب العديد من المستخدمين عن دعمهم لتأجيل الدفن إلى فترات أكثر برودة من اليوم.

على X، كتب @MohdKhoro: "في الواقع، الجو بعد الظهر حار جدًا. من الأفضل تحديد موعد الدفن بعد الفجر بساعة تقريبًا أو قبل غروب الشمس بقليل".

وأضاف مستخدم آخر، @salem_rashed90: "إقامة الدفن ظهرًا أمر محفوف بالمخاطر لكبار السن. الأفضل أن يكون بعد العصر أو بعد الفجر".

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، يعتقد سالم أن رفع مستوى الوعي يبقى أمرًا بالغ الأهمية. وأضاف في منشوره: "هذا وقتٌ يغمر فيه الحزن الناس. لكن السلامة مهمة أيضًا. إذا كان تأجيل الدفن لبضع ساعات يعني تجنب حالة طوارئ صحية، فهذا هو الخيار الصحيح".