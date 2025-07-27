الإمارات: تغيير تأشيرة الزيارة إلى إقامة بعد عرض عمل
سؤال: أنا حاليًا في الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة زيارة، وأبحث بنشاط عن عمل في الدولة. قدّمت لي إحدى الشركات عرض عمل، وأنا سعيد بقبوله. ما هي الخطوات التالية؟ هل يمكنني بدء العمل بتأشيرة زيارة فور استلام العرض، أم عليّ الانتظار حتى صدور تأشيرة العمل؟ هل يمكنكم شرح آلية هذه العملية، وما هي المتطلبات القانونية التي يجب استيفاؤها قبل بدء العمل؟
الإجابة: لا يجوز لصاحب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة توظيف أي فرد دون الحصول على تصريح عمل ساري المفعول. وذلك بموجب المادة 6(1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على أنه "لا يجوز مزاولة أي عمل في الدولة، ولا يجوز استقدام أي عامل أو توظيفه لدى أي صاحب عمل إلا بعد الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية".
علاوة على ذلك، لا يجوز للوافد مزاولة أي عمل دون تصريح عمل ساري المفعول وتأشيرة إقامة سارية المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة. وذلك وفقًا للمادة 5(4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب. "التي تنص على أنه "لا يجوز للأجنبي ممارسة أي نشاط أو عمل إلا بموجب التشريع المعمول به في الدولة".
بناءً على نوع العمل، يجوز لصاحب العمل والموظف الاتفاق على الحصول على تصريح عمل وفقًا لما تحدده وزارة الموارد البشرية والتوطين. ويشمل نوع تصريح العمل، على سبيل المثال لا الحصر، تصريح عمل بدوام كامل، أو جزئي، أو مؤقت، أو عمل حر، وذلك وفقًا لما ورد في المادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
في حال توظيف صاحب العمل لأي فرد بدون تصريح عمل ساري المفعول وتأشيرة إقامة إماراتية، يُعاقب بغرامة تصل إلى 100,000 درهم. وذلك بموجب المادة 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن علاقات العمل، والتي تتعلق بتعديل المادة 60(1)(أ) من قانون العمل. وينص القانون المذكور على ما يلي:
"يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من ارتكب إحدى المخالفات التالية: 1- تشغيل العامل دون الحصول على تصريح عمل."
بناءً على أحكام القانون المذكورة أعلاه، لا يجوز لك العمل أثناء وجودك بتأشيرة زيارة في دولة الإمارات العربية المتحدة. بدلاً من ذلك، يمكنك طلب تصريح عمل وتأشيرة إقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة من صاحب العمل المُحتمل. يجب على صاحب العمل المُحتمل التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالإضافة إلى تصريح دخول خاص بالإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. بعد إصدار تصريح العمل، يتعين على صاحب العمل المُحتمل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتغيير حالة تأشيرة إقامتك في دولة الإمارات العربية المتحدة من زيارة إلى إقامة.
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