الإمارات: تغيير تأشيرة الزيارة إلى إقامة بعد عرض عمل

الإجابة: لا يجوز لصاحب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة توظيف أي فرد دون الحصول على تصريح عمل ساري المفعول. وذلك بموجب المادة 6(1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على أنه "لا يجوز مزاولة أي عمل في الدولة، ولا يجوز استقدام أي عامل أو توظيفه لدى أي صاحب عمل إلا بعد الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية".