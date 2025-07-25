الإمارات تغلق 77 حساباً على وسائل التواصل لترويجها عمالة منزلية غير مرخصة

أغلقت السلطات في الإمارات 77 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي متورطة في استقدام عاملات منزليات بدون ترخيص خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الأربعاء، أن الإجراءات المتخذة جاءت عقب تحقيقات كشفت عن قيام هذه الحسابات بالترويج لخدمات استقدام العمالة المنزلية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وحثّت الوزارة أصحاب العمل والأسر على التعامل فقط مع وكالات استقدام العمالة المنزلية المرخصة والمعتمدة. تتوفر قائمة بهذه الوكالات، بما في ذلك أسماؤها ومواقعها في جميع أنحاء الإمارات، على موقعها الإلكتروني.