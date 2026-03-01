الإمارات

الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب أعضاء البعثة الدبلوماسية

قالت وزارة الخارجية إن الهجمات الإيرانية شكلت "عدوانًا على المواقع المدنية، بما في ذلك المناطق السكنية والمطارات والموانئ والمرافق الخدمية" وعرضت المدنيين الأبرياء للخطر