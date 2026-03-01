الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب أعضاء البعثة الدبلوماسية

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة الخليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
أعلنت الإمارات إغلاق سفارتها في طهران، وسحب سفيرها، في بيان صادر عن وزارة الخارجية.
كما سحبت الدولة جميع أعضاء بعثتها الدبلوماسية من إيران، رداً على "الهجوم الصاروخي الإيراني الصارخ الذي استهدف الأراضي الإماراتية".
قالت الوزارة إن الهجمات شكلت "عدوانًا على المواقع المدنية، بما في ذلك المناطق السكنية والمطارات والموانئ والمرافق الخدمية" وعرضت المدنيين الأبرياء للخطر.
وأشارت الوزارة إلى أن "التصعيد غير المسؤول" يمثل انتهاكًا للسيادة الوطنية، إلى جانب خرق واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
يعكس قرار إغلاق سفارة الإمارات في طهران "الموقف الثابت وغير المتزعزع" للدولة ضد أي عدوان يهدد أمنها، وفقاً للبيان.
وأضافت: "إن النهج العدواني والاستفزازي المستمر يقوض فرص خفض التصعيد ويدفع المنطقة نحو مسارات خطيرة للغاية. إنه يهدد "الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي".