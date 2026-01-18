الإمارات تعلن 19 يناير نهاية رجب

تتراوح مدة الشهور الإسلامية بين 29 أو 30 يوماً، وذلك حسب رؤية الهلال. وفي اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، ستجتمع لجان رؤية الهلال الرسمية لتحديد الموعد الرسمي لبداية شهر رمضان. وإذا تمت رؤية الهلال في ذلك اليوم، يبدأ الشهر الفضيل في اليوم التالي مباشرة.