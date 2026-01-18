الإمارات تعلن 19 يناير نهاية رجب

أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، يوم الأحد، أن يوم الاثنين (19 يناير) يوافق نهاية شهر رجب الهجري لعام 1447 هـ. وجاء هذا الإعلان بعد مراجعة البيانات العلمية المتعلقة بهلال الشهر بالتنسيق مع السلطات الفلكية المختصة في الدولة.
ويعني ذلك أن يوم الثلاثاء (20 يناير) سيكون غرة شهر شعبان لعام 1447 هـ.
تتراوح مدة الشهور الإسلامية بين 29 أو 30 يوماً، وذلك حسب رؤية الهلال. وفي اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، ستجتمع لجان رؤية الهلال الرسمية لتحديد الموعد الرسمي لبداية شهر رمضان. وإذا تمت رؤية الهلال في ذلك اليوم، يبدأ الشهر الفضيل في اليوم التالي مباشرة.
وهذا يعني أن رمضان 2026 سيبدأ إما يوم الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير. وتشير الحسابات الفلكية لهذا العام إلى أن يوم الخميس 19 فبراير 2026 هو التاريخ المرجح ليكون أول أيام رمضان، ولكن يبقى الأمر معتمداً على رؤية الهلال.
وستجلب نهاية الشهر الفضيل أول عطلة نهاية أسبوع طويلة في الإمارات لهذا العام، حيث يحتفل السكان بعيد الفطر، وهو العيد الإسلامي الذي يمثل احتفاءً بإتمام فريضة الصيام.