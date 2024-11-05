الإمارات تعلن عن 64 تعهداً جديداً لدعم العمل المناخي

وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين، أوضح فريق مؤتمر الأطراف COP29 في الإمارات العربية المتحدة كيف يخططون ليكون لهم "حضور مؤثر" في الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر تغير المناخ السنوي. وبناءً على اتفاقيات الإمارات العربية المتحدة التي بلغت 100 مليون دولار خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي عقد في دبي العام الماضي، تهدف الدولة إلى متابعة المفاوضات والتعهدات التي تم تقديمها.