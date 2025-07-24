الإمارات تعلن عن التقويم الدراسي للجامعات مع مرونة في عطل نهاية الفصل الدراسي

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن التقويم الدراسي الجديد لجميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2025-2026، يوم الأربعاء 23 يوليو.
أدخلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تغييرات رئيسية على إجازة نهاية الفصل الدراسي بهدف إنشاء تقويم أكاديمي أكثر مرونة واتساقًا في جميع الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن أصدرت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات هيكلاً جديداً للتقويم الدراسي للمدارس ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026.
وبموجب الهيكل الجديد، سيبدأ العام الدراسي الجامعي في 25 أغسطس 2025، مع العطلات الرسمية الكبرى بما يتوافق مع التقويم المدرسي.
وتشمل هذه العطل الشتوية لمدة أربعة أسابيع من 8 ديسمبر 2025 إلى 4 يناير 2026، على أن تستأنف الفصول الدراسية في 5 يناير 2026، بالإضافة إلى عطلة الربيع لمدة أسبوعين من 16 إلى 29 مارس 2026، على أن تستأنف الفصول الدراسية في 30 مارس 2026.
وينتهي العام الدراسي في 3 يوليو 2025، مما يوفر جدولاً أكثر وضوحًا وتوازنًا يدعم تعلم الطلاب ورفاهيتهم.
تم إلزام جميع مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة باتباع تاريخ موحد لبدء ونهاية العام الدراسي، مع استثناءات للجامعات الدولية المتوافقة مع تقويماتها المحلية.
كما يتيح القرار مرونة في تحديد موعد بدء العام الدراسي بما يتماشى مع متطلبات البرامج والتخصصات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، وكذلك مرونة في تحديد موعد انتهاء العام الدراسي بناءً على توقيت الفصول الدراسية الصيفية.
ويسمح هذا أيضًا بالمرونة في تعديل تواريخ العطلة لمدة تصل إلى أسبوع واحد قبل أو بعد التواريخ المحددة، بشرط أن تظل مدة العطلة دون تغيير.
تماشياً مع أهداف "عام المجتمع"، يهدف هذا الهيكل إلى تعزيز التماسك الأسري ودعم الطلاب من خلال توزيع متوازن لفترات الدراسة والاستراحة.