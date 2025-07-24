الإمارات تعلن عن التقويم الدراسي للجامعات مع مرونة في عطل نهاية الفصل الدراسي

وتشمل هذه العطل الشتوية لمدة أربعة أسابيع من 8 ديسمبر 2025 إلى 4 يناير 2026، على أن تستأنف الفصول الدراسية في 5 يناير 2026، بالإضافة إلى عطلة الربيع لمدة أسبوعين من 16 إلى 29 مارس 2026، على أن تستأنف الفصول الدراسية في 30 مارس 2026.