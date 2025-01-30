الإمارات تعلن رؤية الهلال وبداية شهر شعبان الجمعة
تمكن علماء الفلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، من رصد هلال شهر شعبان، ما يعني أن الشهر الإسلامي المقبل -الذي يسبق شهر رمضان المبارك- سيبدأ رسميا يوم الجمعة 31 يناير/كانون الثاني.
وأعلن مركز الفلك الدولي في الإمارات، اليوم الخميس، رؤية هلال شهر شعبان لعام 1446 هـ.
وتم التقاط الصورة في الساعة 9.30 صباحًا من مرصد الخاتم الفلكي في أبوظبي، وهذه الصورة:
وأضاف فريق المرصد أن المسافة بين القمر والشمس بلغت 10.5 درجة.
وشعبان هو الشهر الثامن في التقويم الإسلامي، وبالنسبة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، هذا هو الوقت المناسب للاستعداد لشهر رمضان المبارك، عندما يصوم المؤمنون من الفجر إلى الغسق.
وتستمر الأشهر الإسلامية إما 29 أو 30 يومًا، اعتمادًا على رؤية الهلال. في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، تجتمع لجان رؤية الهلال الرسمية لتحديد موعد بدء شهر رمضان رسميًا. إذا تمت الرؤية في هذا اليوم، يبدأ الشهر الكريم في اليوم التالي.
ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان هذا العام في الأول من مارس/آذار، لكن هذا يعتمد أيضًا على رؤية الهلال.
وقال المركز الإسلامي الدولي إن أول أيام شهر شعبان يوافق يوم 31 يناير في دول عدةها:
الامارات العربية المتحدة
عُمان
المملكة العربية السعودية
قطر
البحرين
الكويت
العراق
الأردن
فلسطين
سوريا
لبنان
مصر
السودان
تونس
ليبيا
الجزائر
أندونيسيا
ماليزيا
ومن المتوقع أيضا أن تنطلق في اليوم نفسه في إيران وباكستان وبنغلاديش والمغرب وموريتانيا.