الإمارات تعلن رؤية الهلال وبداية شهر شعبان الجمعة

وتستمر الأشهر الإسلامية إما 29 أو 30 يومًا، اعتمادًا على رؤية الهلال. في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، تجتمع لجان رؤية الهلال الرسمية لتحديد موعد بدء شهر رمضان رسميًا. إذا تمت الرؤية في هذا اليوم، يبدأ الشهر الكريم في اليوم التالي.