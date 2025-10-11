الإمارات تعلن تضامنها مع الفلبين بعد زلزالين مدمّرين جنوبي البلاد﻿

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الفلبين بعد الزلزالين المدمّرين اللذين ضربا الجزء الجنوبي من الدولة الآسيوية يوم الجمعة.
وضرب زلزالان قويان جنوبي الفلبين يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي.
وكان أكبر الزلازل، الذي بلغت قوته 7.4 درجة، قد وقع على بعد حوالي 20 كيلومتراً (12 ميلاً) من بلدة ماناي في منطقة مينداناو قبيل الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (الساعة 1:00 فجراً بتوقيت غرينتش)، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وقد شهدت نفس المنطقة بعد مرور نحو عشر ساعات هزة ارتدادية بلغت قوتها 6.7 درجات، وكانت واحدة من عشرات الهزات الارتدادية التي تبعت الزلزال الصباحي.
وفي يوم السبت، أفاد المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات بوقوع زلزال آخر بلغت قوته 6 درجات في الفلبين.
وتُعدّ الزلازل أمراً شبه يومي في الفلبين، التي تقع على ما يُعرف بـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي قوس من النشاط الزلزالي العنيف يمتد من اليابان مروراً بجنوب شرق آسيا وحتى حوض المحيط الهادئ.
وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن الدولة تُعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا، وكذلك لحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق في هذا الحادث الأليم.
وفي وقت سابق، دعت سفارة دولة الإمارات في مانيلا المواطنين الإماراتيين الموجودين حالياً في الفلبين إلى توخي الحذر بسبب التوابع المتوقعة للزلزال الذي ضرب الأجزاء الجنوبية من الدولة الآسيوية.
كما حثّت السفارة المواطنين الإماراتيين هناك على الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية، والتواصل عبر الأرقام 0097180024 أو 0097180044444 في حالات الطوارئ، والتسجيل في خدمة «تواجدي».
(نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية AFP)