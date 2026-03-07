الإمارات تعلن التصدي لهجمات إيرانية.. وحالة استقرار في دبي

أكدت سلطات دبي وقوع "حادث بسيط" في واجهة أحد الأبراج بمنطقة "دبي مارينا"، نتيجة تساقط حطام ناجم عن عملية اعتراض ناجحة.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه لم يتم تسجيل أي إصابات، مؤكداً السيطرة على الموقف.
وكان بعض سكان دولة الإمارات قد تلقوا في وقت سابق تنبيهات بوجود "تهديد صاروخي محتمل"، تدعو الجمهور للبحث عن مأوى في مكان آمن. وصرحت وزارة الدفاع بأن الدفاعات الجوية كانت تتصدى لتهديدات قادمة بصواريخ وطائرات مسيرة من إيران، وأوضحت الهيئة أن الأصوات التي سُمعت كانت ناتجة عن عمليات الاعتراض.
وبعد فترة وجيزة، أصدرت الدولة تنبيهاً لإبلاغ السكان بأن "الوضع آمن" وبإمكانهم استئناف أنشطتهم المعتادة.
ومنذ بدء الهجمات الإيرانية، دمرت دولة الإمارات 205 صواريخ باليستية، واعترضت 1,229 طائرة مسيرة، كما تم رصد وتدمير 8 صواريخ كروز. وقد أدت هذه الهجمات إلى وقوع 3 وفيات وإصابة 112 شخصاً.