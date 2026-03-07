الإمارات تعلن التصدي لهجمات إيرانية.. وحالة استقرار في دبي

وكان بعض سكان دولة الإمارات قد تلقوا في وقت سابق تنبيهات بوجود "تهديد صاروخي محتمل"، تدعو الجمهور للبحث عن مأوى في مكان آمن. وصرحت وزارة الدفاع بأن الدفاعات الجوية كانت تتصدى لتهديدات قادمة بصواريخ وطائرات مسيرة من إيران، وأوضحت الهيئة أن الأصوات التي سُمعت كانت ناتجة عن عمليات الاعتراض.