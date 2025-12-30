الإمارات تعلن إنهاء مهام وحدات مكافحة الإرهاب المتبقية في اليمن

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إنهاء عمل جميع وحدات مكافحة الإرهاب المتبقية في اليمن، مشيرة إلى أن تواجدها العسكري في البلاد قد انتهى بالفعل في عام 2019.
وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان لها إن قرار إنهاء عمل وحدات مكافحة الإرهاب في اليمن هو قرار طوعي، وسيتم تنفيذه "بما يضمن سلامة أفرادها وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين". ويأتي ذلك "في ضوء التطورات الأخيرة وتداعياتها المحتملة على سلامة وفعالية مهام مكافحة الإرهاب".
"وتؤكد وزارة الدفاع أن هذه الخطوة تأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة الراهنة، وبما يتماشى مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة".
ومضت وزارة الدفاع مؤكدة أن دولة الإمارات شاركت في التحالف العربي في اليمن منذ عام 2015 دعماً للشرعية، وأن القوات المسلحة الإماراتية أنهت تواجدها العسكري في اليمن عام 2019 بعد إتمام المهام المحددة المتفق عليها ضمن الأطر الرسمية. "واقتصر أي تواجد متبقٍ على فرق متخصصة تعمل في جهود مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين".
وأضاف البيان: "لقد قدم أبناء الإمارات تضحيات كبيرة في سبيل تحقيق هذه الأهداف".