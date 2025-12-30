الإمارات تعلن إنهاء مهام وحدات مكافحة الإرهاب المتبقية في اليمن

ومضت وزارة الدفاع مؤكدة أن دولة الإمارات شاركت في التحالف العربي في اليمن منذ عام 2015 دعماً للشرعية، وأن القوات المسلحة الإماراتية أنهت تواجدها العسكري في اليمن عام 2019 بعد إتمام المهام المحددة المتفق عليها ضمن الأطر الرسمية. "واقتصر أي تواجد متبقٍ على فرق متخصصة تعمل في جهود مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين".