الإمارات تعلن أسماء ضحايا العدوان الإيراني وتؤكد: أمننا خط أحمر

أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن خالص تعازيه ومواساته العميقة لأسر ضحايا الهجمات الإرهابية الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دولة الإمارات، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

والضحايا الستة هم: علاء نادر عوني من دولة فلسطين؛ ومريب زمان نزار، ومظفر علي غلام، وإسماعيل سليم خان من جمهورية باكستان الإسلامية؛ وأحمد علي من جمهورية بنغلاديش الشعبية؛ وديباس شريستا من جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية. كما تمنى سموه الشفاء العاجل والكامل لجميع المصابين.

كما قدم الشيخ عبد الله تعازيه لدولة فلسطين وشعبها، وجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها، وجمهورية بنغلاديش الشعبية وشعبها، وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية وشعبها، لوفاة ضحايا هذه الهجمات.

وأكد سموه على التزام دولة الإمارات المستمر بسلامة وأمن جميع المواطنين والمقيمين والزوار. كما أدان بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، والتي استمرت لمدة 18 يوماً متتالية، وشملت أكثر من 2000 صاروخ باليستي وصاروخ كروز وطائرة مسيرة استهدفت البنية التحتية المدنية الحيوية، والمطارات، والمناطق السكنية، والمواقع المدنية في جميع أنحاء الإمارات.

وشدد على أن هذا التصعيد الخطير يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة ويشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف سمو الشيخ عبد الله: "إن دولة الإمارات تدين بشدة هذا التصعيد المستمر الذي يستهدف المدنيين والمرافق الحيوية في جميع أنحاء البلاد. هذه الهجمات غير المبررة، التي استمرت لأكثر من أسبوعين، قوبلت بإدانة دولية قوية من خلال قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817، الذي شاركت في رعايته 136 دولة عضو في الأمم المتحدة. ويطالب القرار إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات ضد دول الخليج والمملكة الأردنية الهاشمية، ويؤكد أنها مسؤولة تماماً عن كافة الأضرار والخسائر التي لحقت بالدول المتضررة".

كما شدد سموالشيخ عبد الله على أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها، ولضمان سلامة وأمن مواطنيها ومقيميها، وفقاً لحقها الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي.

وأكد سموه أيضاً أن الجهات المعنية في الدولة على أتم الاستعداد لمواجهة أي تهديدات، وأن هذه الهجمات لن تثني دولة الإمارات عن حماية سيادتها وأمنها واستقرارها. وأضاف أن الوضع الأمني في كافة أنحاء الدولة لا يزال مستقراً، وأن مستويات الجاهزية في أعلى درجاتها، مدعومة بمعايير مهنية صارمة وأطر مؤسسية واضحة، مما يعزز الشعور القوي بالأمان والطمأنينة لكل من يعيش في دولة الإمارات.

كما أشاد بالدعم والتضامن الذي أعربت عنه أكثر من 130 دولة مع دولة الإمارات، مما يعكس الثقة التي يوليها المجتمع الدولي لدولة الإمارات ومكانتها العالمية الراسخة، التي بنيت على مدى عقود من الدبلوماسية المسؤولة، والشراكات الدولية القوية، والالتزام بالاستقرار الإقليمي والعالمي.