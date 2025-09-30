الإمارات تعلن أسعار البنزين والديزل لشهر أكتوبر

لا تزال الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الخمس والعشرين ذات أدنى أسعار البنزين عالميًا، بمتوسط 2.58 درهم للتر. وقد حررت الدولة أسعار البنزين في عام 2015 لمواءمتها مع الأسعار العالمية.