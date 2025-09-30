الإمارات

الإمارات تعلن أسعار البنزين والديزل لشهر أكتوبر

قامت الدولة بتحرير أسعار البنزين في عام 2015 لتتماشى مع الأسعار العالمية
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، أسعار الوقود لشهر أكتوبر.

وفي سبتمبر/أيلول، ارتفعت الأسعار بشكل طفيف بعد انخفاضها في أغسطس/آب.

سيتم تطبيق الأسعار الجديدة المدرجة أدناه اعتبارًا من 1 أكتوبر وهي كما يلي:

  • سيبلغ سعر لتر البنزين سوبر 98 نحو 2.77 درهم، مقارنة بـ 2.70 درهم في سبتمبر/أيلول.

  • سيبلغ سعر لتر البنزين الخاص 95 نحو 2.66 درهم، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 2.58 درهم.

  • وسيبلغ سعر لتر البنزين إي بلس 91 نحو 2.58 درهم، مقارنة بـ 2.51 درهم للتر في سبتمبر/أيلول.

  • سيتم فرض رسوم على الديزل بمبلغ 2.71 درهم لكل لتر، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 2.66 درهم.

وبما أن أسعار الوقود تلعب دوراً حاسماً في التأثير على التضخم، فإن أسعار البنزين المستقرة تساعد في إبقاء تكاليف النقل وأسعار السلع الأخرى تحت السيطرة.

لا تزال الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الخمس والعشرين ذات أدنى أسعار البنزين عالميًا، بمتوسط 2.58 درهم للتر. وقد حررت الدولة أسعار البنزين في عام 2015 لمواءمتها مع الأسعار العالمية.

الإمارات العربية المتحدة: ما مقدار التغير في أسعار البنزين في أكتوبر؟ انظر: عندما حررت الإمارات أسعار النفط قبل عشر سنوات، مما أدى إلى ارتفاعها بنسبة ٢٤٪.

