الإمارات تُعفي بعض حاملي الجواز الباكستاني من التأشيرة

قال إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إن الإمارات وباكستان قامتا بتفعيل الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية.
وقال دار في بيان على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إنه التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أُبلغ أن الإعفاء من التأشيرة دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 25 يوليو 2025.
وقعت الدولتان اتفاقية إعفاء من التأشيرة لجوازات السفر الدبلوماسية والرسمية في الأسبوع الأخير من يوليو/تموز خلال الدورة الثانية عشرة للجنة الوزارية المشتركة الباكستانية الإماراتية في أبو ظبي.
"في اجتماعي في أبوظبي بتاريخ 24 يونيو 2025، مع أخي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتفقنا على الإعفاء المتبادل من التأشيرات على جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية بين بلدينا الشقيقين، ووقعنا مذكرة تفاهم لجعل هذه الترتيبات سارية المفعول وعاملة بعد 30 يومًا من توقيع مذكرة التفاهم المذكورة.
وقال دار "يسعدني أن أؤكد أنه تم إبلاغي من قبل السلطات الإماراتية بأن الإعفاء من التأشيرة لجوازات السفر الدبلوماسية والرسمية الباكستانية الداخلة إلى الإمارات قد تم تفعيله اعتبارًا من 25 يوليو 2025 في جميع مطارات الإمارات".
وأضاف أنه في المقابل تم تفعيل ترتيبات مماثلة لمواطني دولة الإمارات في كافة المطارات الباكستانية.
تربط الإمارات العربية المتحدة وباكستان علاقات دبلوماسية وثقافية وتجارية وثيقة. يعيش ويعمل في الإمارات أكثر من 1.7 مليون باكستاني. كما يزورها مئات الآلاف من السياح الباكستانيين سنويًا.
قام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بزيارة الإمارات العربية المتحدة عدة مرات منذ توليه منصبه.
ومن المهم أن نشير إلى أن هذا الإعفاء ينطبق فقط على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية، ولا ينطبق على جوازات السفر العادية.