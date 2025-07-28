الإمارات تُعفي بعض حاملي الجواز الباكستاني من التأشيرة

وقال دار في بيان على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إنه التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أُبلغ أن الإعفاء من التأشيرة دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 25 يوليو 2025.