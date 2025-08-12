الإمارات تعزي لبنان بالجنود الـ 6 ضحايا انفجار صور

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خالص تعازيها وتضامنها مع لبنان في ضحايا الانفجار الذي وقع داخل منشأة للجيش في مدينة صور أثناء أداء العسكريين لواجبهم.

وأدى الانفجار إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها لأسر وذوي الضحايا ولحكومة وشعب لبنان، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وقع الانفجار، السبت، أثناء قيام الجنود بتفتيش مستودع أسلحة وتفكيك محتوياته.

وأضاف الجيش في بيان أن التحقيق جار لتحديد سبب الانفجار الذي أسفر عن مقتل ستة جنود.