الإمارات تعزي في ضحايا زلزال الفلبين

اقتربت حصيلة القتلى جراء الزلزال القوي من 60 شخصا يوم الأربعاء، حيث اكتظت المستشفيات في جزيرة سيبو بالمصابين في حين حمل العمال عشرات الأكياس من الجثث في أعقاب الكارثة.