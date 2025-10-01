الإمارات تعزي في ضحايا زلزال الفلبين

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع الفلبين في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب الجزء الأوسط من الدولة الآسيوية.
اقتربت حصيلة القتلى جراء الزلزال القوي من 60 شخصا يوم الأربعاء، حيث اكتظت المستشفيات في جزيرة سيبو بالمصابين في حين حمل العمال عشرات الأكياس من الجثث في أعقاب الكارثة.
ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر الساعة 9.59 مساء (1359 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء 30 سبتمبر قبالة الطرف الشمالي للجزيرة بالقرب من بوجو، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 90 ألف نسمة، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازي الإمارات وتعاطفها مع أسر الضحايا وحكومة وشعب الفلبين في هذه المأساة.
كما تمنت الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء الكارثة الطبيعية التي أثرت على الأرواح وأسفرت عن أضرار في الممتلكات.