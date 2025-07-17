الإمارات تعزي في ضحايا حريق المركز التجاري بالعراق

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خالص تعازيها وتضامنها مع العراق في ضحايا الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة الكوت وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وللحكومة العراقية في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
قالت السلطات الصحية في المدينة ومصدران بالشرطة لرويترز يوم الخميس إن حريقا هائلا في أحد المتاجر الكبرى أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل وفقد 11 آخرين.
اندلع الحريق في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وأفادت التقارير أنه بدأ في الطابق الأول قبل أن يمتد سريعًا إلى هايبر مول. ولم يُعرف سبب الحريق على الفور.
وتم احتواء الحريق منذ ذلك الحين، لكن رجال الإطفاء واصلوا البحث عن الضحايا المفقودين.
(مع مدخلات من رويترز/وكالة فرانس برس)