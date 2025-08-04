الإمارات تعزي فيتنام في ضحايا الفيضانات

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة تعازيها لفيتنام في ضحايا الفيضانات الشديدة التي ضربت الجزء الشمالي من الدولة الآسيوية، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 10 أشخاص.
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء الفيضانات.
أدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات في الأيام الأخيرة في مقاطعات سون لا، وفو ثو، وتوين كوانج، وخاصة ديين بيان، مما أدى إلى عزل العديد من المجتمعات.
وأكدت وزارة الزراعة مقتل 10 أشخاص وإصابة سبعة آخرين في بلدتي تيا دينه وكسا دونج بمقاطعة ديان بيان.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن السلطات المحلية قولها إن الأمطار كانت غزيرة من الخميس إلى السبت، مما تسبب في حدوث فيضانات مفاجئة.
ونشرت السلطات المحلية، السبت، طائرات هليكوبتر للوصول إلى المجتمعات المعزولة وتقديم الضروريات الأساسية.
وتم نقل السكان إلى مناطق آمنة في حين عادت خدمات الكهرباء والاتصالات إلى معظمها بحلول مساء الأحد.
وفي أواخر يوليو/تموز، أودت فيضانات مفاجئة مماثلة بحياة خمسة أشخاص في مقاطعة سون لا، حيث غمرت المحاصيل وجرفت الدواجن والماشية.
تعيش فيتنام الآن موسم العواصف الاستوائية، الذي يتسبب في كثير من الأحيان في فيضانات وانهيارات أرضية مميتة.
يقول العلماء إن تغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان يتسبب في أنماط الطقس الأكثر كثافة والتي يمكن أن تزيد من احتمالية حدوث الفيضانات المدمرة.
في سبتمبر/أيلول 2024، ضرب إعصار ياغي شمال فيتنام، مما أسفر عن مقتل 345 شخصا وتسبب في خسائر اقتصادية تقدر بنحو 3.3 مليار دولار.
(مع مدخلات من وكالة فرانس برس)