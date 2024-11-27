الإمارات تعزي عائلة "كوغان" وتشكر تركيا على تعاونها في ضبط المتهمين

ووري "جثمان كوغان"، الذي كان يعيش في أبوظبي مع زوجته، الثرى في "كفار حباد" بإسرائيل يوم الاثنين. ويحمل المقيم المولدوفي زفي كوغان الجنسية الإسرائيلية المزدوجة بالإضافة إلى الجنسية الرسمية المسجلة في وثائق الإقامة الرسمية في الإمارات العربية المتحدة.

وأبلغت عائلته عن اختفائه الأسبوع الماضي. وبعد بحث وتحري مكثفين، عثرت السلطات على جثته، وألقت القبض على ثلاثة مشتبه بهم.