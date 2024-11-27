الإمارات تعزي عائلة "كوغان" وتشكر تركيا على تعاونها في ضبط المتهمين
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعازيها لأسرة "زفي كوغان" الذي قُتل أثناء إقامته في الإمارات، كما شكرت تركيا على المساعدة في القبض على المشتبه بهم الثلاثة المتهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي المولدوفي.
وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن ثلاثة مشتبه بهم اعتقلوا في إسطنبول خلال عملية سرية نفذتها أجهزة الاستخبارات والشرطة التركية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتم تسليمهم لاحقا بناء على طلب من حكومة الإمارات العربية المتحدة.
ونشرت السلطات يوم الاثنين أسماء وصور المشتبه بهم الأوزبكيين الثلاثة الذين تم القبض عليهم فيما يتعلق بقتل كوغان. وقال وزير خارجية أوزبكستان إن حكومته تتعاون بشكل وثيق مع السلطات الإماراتية والإسرائيلية في التحقيق.
وأشاد وزير الخارجية الإماراتي باحترافية الجهات الإماراتية المختصة في متابعة القضية وإدارتها بما لا يؤثر على سير التحقيقات الجارية.
وأكدت الوزارة التزام دولة الإمارات الثابت بترسيخ مبادئ التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات، والحفاظ على أمن مجتمع الدولة وضمان أعلى معايير السلامة للجميع.
ووري "جثمان كوغان"، الذي كان يعيش في أبوظبي مع زوجته، الثرى في "كفار حباد" بإسرائيل يوم الاثنين. ويحمل المقيم المولدوفي زفي كوغان الجنسية الإسرائيلية المزدوجة بالإضافة إلى الجنسية الرسمية المسجلة في وثائق الإقامة الرسمية في الإمارات العربية المتحدة.
وأبلغت عائلته عن اختفائه الأسبوع الماضي. وبعد بحث وتحري مكثفين، عثرت السلطات على جثته، وألقت القبض على ثلاثة مشتبه بهم.