الإمارات تعزي تونس في ضحايا الفيضانات المدمرة

قالت السلطات إن الفيضانات في تونس أودت بحياة خمسة أشخاص على الأقل، فيما أفادت وسائل إعلام بفقدان أربعة آخرين في 21 يناير بعد أن شهدت البلاد أشد هطول للأمطار منذ أكثر من 70 عامًا.