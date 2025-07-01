الإمارات تعزي تنزانيا: حادث مروع يودي بحياة 38 شخصاً

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية تنزانيا المتحدة في ضحايا حادث تصادم حافلتين في منطقة كليمنجارو، والذي أسفر عن عشرات الوفيات والإصابات.

وفي بيان لها، أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة في هذه المأساة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقع الحادث بين حافلة وحافلة صغيرة في منطقة ساباسابا بإقليم كليمنجارو مساء السبت، بعد أن انفجر أحد إطارات الحافلة، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة.

وقالت الرئاسة في بيان لها: "بلغ إجمالي عدد الوفيات في الحادث 38 شخصًا، بينهم امرأتان"، مضيفة أن 28 آخرين أصيبوا بجروح.

وأضاف البيان: "ونظرًا لشدة الحروق، لا تزال هوية 36 جثة غير معروفة".

ولا يزال ستة من المصابين يتلقون العلاج في المستشفى.

يُذكر أن الحوادث المميتة شائعة على طرق تنزانيا. ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2018، قُدر عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق في تنزانيا عام 2016 بين 13,000 و19,000 شخص، وهو رقم يفوق بكثير الإحصائية الرسمية للحكومة البالغة 3,256 وفاة.