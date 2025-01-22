الإمارات
الإمارات تعزّي تركيا في ضحايا حريق منتجع "كارتال كايا"
وتمنت الوزارة الشفاء العاجل لجميع المصابين في الحريق.
أعربت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجمهورية التركية في ضحايا الحريق الذي اندلع في فندق بولاية بولو الأناضولية وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
فقد لقي ما لا يقلّ عن 76 شخصاً مصرعَهم في حريقٍ اندلع في فندق بمنتجع "كارتال كايا" للتزلج في شمال تركيا.
ويجري التحقيق في أسباب الحريق.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها للحكومة التركية والشعب التركي ولأسر وذوي ضحايا هذه الفاجعة الأليمة.
وتمنت الوزارة الشفاء العاجل لجميع المصابين في الحريق.