الإمارات تعزي تركيا في ضحايا حادث حافلة "أنطاليا"

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع تركيا بشأن ضحايا حادث تحطم حافلة في أنطاليا، والذي أسفر عن عدد من الوفيات والإصابات.
وفي بيان، أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب تركيا إزاء هذه المأساة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
أفاد حاكم الإقليم يوم الأحد أن حافلة سقطت من طريق سريع بالقرب من أنطاليا جنوب تركيا، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 26 آخرين.
قال خلوصي شاهين: “فقد ثمانية من مواطنينا حياتهم، وأصيب 26 آخرون.”
انحرفت الحافلة، التي كانت تقل 34 راكباً إلى المدينة السياحية الساحلية، عن الطريق.
وقال: "إنه' تقاطع لا ينبغي القيادة فيه بسرعة، ومع ذلك يبدو أن الحافلة دخلته بسرعة عالية"، مضيفاً أن الأمطار جعلت الطريق زلقاً.
وقال الحاكم إن العديد من المصابين في حالة حرجة، على الرغم من عدم تأكيد ما إذا كان هناك أي رعايا أجانب بينهم.
تعد منطقة أنطاليا’ الساحلية منطقة منتجعات معروفة تجذب العديد من الزوار الدوليين كل عام.
