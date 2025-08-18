الإمارات تعزي بضحايا حادث الحافلة المميت في الجزائر

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع الجزائر بعد حادث الحافلة الأليم الذي وقع يوم الجمعة وأسفر عن العديد من القتلى والجرحى.
وفي بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، قدمت الدولة خالص تعازيها لأسر ضحايا الحادث.
قتل 18 شخصا وأصيب تسعة آخرون في العاصمة الجزائرية عندما سقطت حافلة من فوق جسر في نهر، حسبما قالت خدمات الطوارئ.
وأضافوا أن الحادث وقع في ساعة متأخرة من بعد الظهر في حي المحمدية شرقي الجزائر العاصمة، وأن اثنين من الجرحى في حالة حرجة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أن دولة الإمارات تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسر وذوي ضحايا هذا الحادث الأليم وللجزائر وللشعب الجزائري الشقيق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
(مع مدخلات من وكالة فرانس برس)
