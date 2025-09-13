الإمارات تعزي باكستان في ضحايا قارب الإنقاذ في البنجاب

وقد تعرضت البنجاب، موطن أكثر من نصف سكان باكستان البالغ عددهم 240 مليون نسمة وحزامها الزراعي الرئيسي، للدمار بسبب الأمطار الموسمية القياسية وإطلاق المياه الزائدة من الهند، مما أدى إلى ارتفاع منسوب أنهار رافي وتشيناب وسوتليج في أواخر أغسطس/آب، مما أسفر عن مقتل 97 شخصا وغرق أكثر من مليوني فدان من الأراضي الزراعية.