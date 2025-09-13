الإمارات تعزي باكستان في ضحايا قارب الإنقاذ في البنجاب

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خالص تعازيها وتضامنها مع باكستان في أعقاب حادث انقلاب قارب إنقاذ في إقليم البنجاب أثناء جهود الإغاثة من الفيضانات، والذي أودى بحياة تسعة أشخاص.
وفي بيان لها، أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها لأسر الضحايا والحكومة الباكستانية وشعب باكستان خلال هذا الوقت العصيب.
وقالت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية يوم الجمعة إن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب بالقرب من مدينة ملتان التاريخية في شرق البنجاب، فيما استمرت مياه الفيضانات في التحرك جنوبا، مما يهدد إقليم السند.
وقد تعرضت البنجاب، موطن أكثر من نصف سكان باكستان البالغ عددهم 240 مليون نسمة وحزامها الزراعي الرئيسي، للدمار بسبب الأمطار الموسمية القياسية وإطلاق المياه الزائدة من الهند، مما أدى إلى ارتفاع منسوب أنهار رافي وتشيناب وسوتليج في أواخر أغسطس/آب، مما أسفر عن مقتل 97 شخصا وغرق أكثر من مليوني فدان من الأراضي الزراعية.
