الإمارات تعزي اليونان في ضحايا حريق مصنع البسكويت

دمر الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من يوم الاثنين، والذي التقطته كاميرات المراقبة القريبة، قسماً كاملاً من مصنع فيولانتا خارج مدينة تريكالا، على بعد 245 كيلومتراً (150 ميلاً) شمال غرب أثينا.