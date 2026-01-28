الإمارات تعزي اليونان في ضحايا حريق مصنع البسكويت

قدمت الإمارات تعازيها لليونان في ضحايا حريق مصنع شمال العاصمة أثينا، والذي أدى إلى وفاة واختفاء العديد من الأشخاص.
وفي بيان، أعربت وزارة الخارجية عن تضامنها مع البلاد وعن تعاطفها مع عائلات وذوي الضحايا، ومع حكومة وشعب اليونان.
يحقق المحققون في اليونان في أسباب الحريق الذي أودى بحياة خمسة عمال في مصنع للبسكويت في أسوأ حادث صناعي تشهده البلاد منذ سنوات.
دمر الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من يوم الاثنين، والذي التقطته كاميرات المراقبة القريبة، قسماً كاملاً من مصنع فيولانتا خارج مدينة تريكالا، على بعد 245 كيلومتراً (150 ميلاً) شمال غرب أثينا.
ولقيت خمس نساء حتفهن، وقال موظفو الشركة لوسائل الإعلام المحلية إن الحصيلة ربما كانت أعلى لو لم يكن الموظفون الآخرون في استراحة في ذلك الوقت.
تم العثور على أربعة من الضحايا بعد وقت قصير من الانفجار، لكن تم انتشال الخامس فقط صباح الثلاثاء حيث جعلت جيوب النيران العملية صعبة، حسبما ذكرت إدارة الإطفاء.
صدمت الوفيات المجتمعات المحلية حول تريكالا، التي توفر جزءاً كبيراً من القوى العاملة للشركة. قال زملاء وأقارب إن النساء اللواتي لقين حتفهن اخترن العمل في نوبة ليلية ليتمكنّ من قضاء الوقت مع أطفالهن خلال النهار.