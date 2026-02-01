الإمارات تعزي الكونغو في ضحايا انهيار منجم "روبايا"

وفي تصريح لوكالة فرانس برس يوم الأحد، أعربت وزارة الاتصالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن "فزعها الشديد" إزاء هذه المأساة، مشيرة إلى أن الانهيار الأرضي قد أودى بحياة 200 شخص على الأقل. ووفقاً لمعلومات حصلت عليها وكالة فرانس برس، انهار جزء من تلة في المنجم بعد ظهر يوم الأربعاء، ثم ضرب انزلاق أرضي ثانٍ صباح يوم الخميس. وأكد حاكم كيفو الشمالية المعين من قبل حركة "إم 23"، إيراستون باهاتي موسانجا، الذي زار الموقع يوم الجمعة، وقوع "200 حالة وفاة على الأقل"، وقال إنه تم انتشال جثث من تحت الأنقاض، رغم أن العدد الدقيق لا يزال غير معروف. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من الحصيلة بشكل مستقل.