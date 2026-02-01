الإمارات تعزي الكونغو في ضحايا انهيار منجم "روبايا"

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في أعقاب انهيار منجم في بلدة روبايا بشرق الكونغو، مما أسفر عن سقوط عدد من الوفيات. وفي بيان لها، أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذا المصاب الأليم.
أفادت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الأحد أن انزلاقاً أرضياً هائلاً في منجم تسيطر عليه ميليشيات في شرق البلاد قد يكون أودى بحياة 200 شخص على الأقل.
منذ ظهورها مجدداً في عام 2021، سيطرت جماعة "إم 23" (M23) المسلحة على أجزاء واسعة من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغني بالموارد، بما في ذلك منجم روبايا في مقاطعة كيفو الشمالية، الذي استولت عليه في أبريل 2024 بدعم من رواندا.
ينتج المنجم ما بين 15 إلى 30 بالمئة من الكولتان في العالم، وهو معدن حيوي يستخدم في الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية. يعمل آلاف المنقبين التقليديين يومياً في ظروف خطرة في روبايا، وغالباً ما يعتمدون على أدوات أساسية مثل المجارف ولا يرتدون سوى أحذية مطاطية.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس يوم الأحد، أعربت وزارة الاتصالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن "فزعها الشديد" إزاء هذه المأساة، مشيرة إلى أن الانهيار الأرضي قد أودى بحياة 200 شخص على الأقل. ووفقاً لمعلومات حصلت عليها وكالة فرانس برس، انهار جزء من تلة في المنجم بعد ظهر يوم الأربعاء، ثم ضرب انزلاق أرضي ثانٍ صباح يوم الخميس. وأكد حاكم كيفو الشمالية المعين من قبل حركة "إم 23"، إيراستون باهاتي موسانجا، الذي زار الموقع يوم الجمعة، وقوع "200 حالة وفاة على الأقل"، وقال إنه تم انتشال جثث من تحت الأنقاض، رغم أن العدد الدقيق لا يزال غير معروف. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من الحصيلة بشكل مستقل.
مدخلات من وكالة فرانس برس