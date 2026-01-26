الإمارات

الإمارات تعزي الفلبين في ضحايا غرق عبّارة "باجيلان" المأساوي

مصرع وفقدان العشرات إثر تحطم سفينة ركاب بجنوب البلاد وسط جهود لإنقاذ الناجين.
أحد أفراد طاقم السفينة M/V Devon Bay الذي نجا من غرق سفينة الشحن ينزل من سفينة خفر السواحل الفلبيني (PCG) في ميناء مانيلا، الفلبين، 26 يناير 2026

طاقم الخليج تايمز
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية الفلبين في ضحايا حادث غرق سفينة ركاب مأساوي قبالة سواحل جزيرة باجيلان جنوب البلاد.

وغرق مركب شراعي (عبّارة) كان على متنه أكثر من 350 شخصاً صباح يوم الاثنين في جنوب الفلبين، مما أسفر عن مقتل 18 شخصاً على الأقل ولا يزال 24 آخرون في عداد المفقودين. وغرقت العبّارة على بعد نحو خمسة كيلومترات شرق جزيرة "بالوك-بالوك"، وهي جزء من سلسلة جزر مقاطعة باجيلان الواقعة قبالة شبه جزيرة زامبوانجا.

وأظهر مقطع فيديو نشره خفر السواحل الفلبيني انتشال ناجين من المياه وتقديم الرعاية الطبية لهم. كما كان من الممكن سماع صرخات الناجين طلباً للمساعدة في الظلام خلال بث مباشر على موقع فيسبوك.

وفي بيان لها، أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة وشعب الفلبين في هذا الفقد المأساوي.

ويعتمد الكثيرون على القوارب والسفن الرخيصة وضعيفة التنظيم للتنقل بين جزر البلاد التي يزيد عددها عن 7000 جزيرة، وذلك على الرغم من وقوع الحوادث بشكل متكرر.

