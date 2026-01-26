الإمارات تعزي الفلبين في ضحايا غرق عبّارة "باجيلان" المأساوي

وغرق مركب شراعي (عبّارة) كان على متنه أكثر من 350 شخصاً صباح يوم الاثنين في جنوب الفلبين، مما أسفر عن مقتل 18 شخصاً على الأقل ولا يزال 24 آخرون في عداد المفقودين. وغرقت العبّارة على بعد نحو خمسة كيلومترات شرق جزيرة "بالوك-بالوك"، وهي جزء من سلسلة جزر مقاطعة باجيلان الواقعة قبالة شبه جزيرة زامبوانجا.