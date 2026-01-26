الإمارات تعزي الفلبين في ضحايا غرق عبّارة "باجيلان" المأساوي

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية الفلبين في ضحايا حادث غرق سفينة ركاب مأساوي قبالة سواحل جزيرة باجيلان جنوب البلاد.
وغرق مركب شراعي (عبّارة) كان على متنه أكثر من 350 شخصاً صباح يوم الاثنين في جنوب الفلبين، مما أسفر عن مقتل 18 شخصاً على الأقل ولا يزال 24 آخرون في عداد المفقودين. وغرقت العبّارة على بعد نحو خمسة كيلومترات شرق جزيرة "بالوك-بالوك"، وهي جزء من سلسلة جزر مقاطعة باجيلان الواقعة قبالة شبه جزيرة زامبوانجا.
وأظهر مقطع فيديو نشره خفر السواحل الفلبيني انتشال ناجين من المياه وتقديم الرعاية الطبية لهم. كما كان من الممكن سماع صرخات الناجين طلباً للمساعدة في الظلام خلال بث مباشر على موقع فيسبوك.
وفي بيان لها، أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة وشعب الفلبين في هذا الفقد المأساوي.
ويعتمد الكثيرون على القوارب والسفن الرخيصة وضعيفة التنظيم للتنقل بين جزر البلاد التي يزيد عددها عن 7000 جزيرة، وذلك على الرغم من وقوع الحوادث بشكل متكرر.