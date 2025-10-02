الإمارات تعزي إثيوبيا في ضحايا انهيار كنيسة قيد الإنشاء

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن السقالات المؤقتة التي أُقيمت في إحدى الكنائس بإثيوبيا انهارت صباح الأربعاء، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 36 شخصاً وإصابة أكثر من 200 آخرين.