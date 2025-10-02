الإمارات تعزي إثيوبيا في ضحايا انهيار كنيسة قيد الإنشاء

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع إثيوبيا إزاء ضحايا انهيار كنيسة تحت الإنشاء في إقليم أمهرة، والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن السقالات المؤقتة التي أُقيمت في إحدى الكنائس بإثيوبيا انهارت صباح الأربعاء، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 36 شخصاً وإصابة أكثر من 200 آخرين.
ووقع الحادث في حوالي الساعة 7:45 صباحاً في بلدة أريرتي، على بعد نحو 70 كيلومتراً شرقي العاصمة أديس أبابا، خلال تجمع لأداء طقوس سنوية بمناسبة عيد القديسة مريم.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازي دولة الإمارات وتعاطفها مع أسر الضحايا وحكومة وشعب إثيوبيا في هذه المأساة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.