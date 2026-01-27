الإمارات تعزي أمريكا في ضحايا "العاصفة الوحش"

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء 27 يناير، تعازيها إلى الولايات المتحدة في ضحايا العاصفة "الوحش" الشديدة التي ضربت البلاد وأودت بحياة العشرات،
وفي بيان لها، أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن تضامنها مع الولايات المتحدة عقب هذه الكارثة المناخية، وقدمت المواساة لأسر الضحايا.
واستيقظ أكثر من نصف مليون أمريكي بدون كهرباء يوم الثلاثاء، في وقت اجتاحت فيه درجات حرارة متجمدة مناطق واسعة من البلاد جراء عاصفة عاتية تسببت في مقتل 30 شخصاً على الأقل.
وقد تؤدي كتلة هوائية قطبية قارسة ومهددة للحياة إلى تأخير عمليات التعافي، بينما تحاول البلديات من نيومكسيكو إلى مين إزالة آثار العاصفة، التي أسقطت مزيجاً شرساً من الثلوج الكثيفة والرياح، إلى جانب الأمطار المتجمدة والصقيع.
وحذر المتنبئون الجويون من أن معظم النصف الشمالي من البلاد سيشهد درجات حرارة "أقل من التجمد باستمرار حتى الأول من فبراير"، وفقاً لما ذكرته خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في منشور على منصة "إكس".
وبينما بدأت السماء تصفو في أجزاء من البلاد، أدى تساقط الثلوج المستمر في الشمال الشرقي إلى تسجيل أكثر من 22 بوصة (56 سم) من الجليد في أجزاء من ولاية كونيتيكت، بينما تم تسجيل أكثر من 16 بوصة (40.6 سم) في بوسطن بولاية ماساتشوستس.