الإمارات تعزي أمريكا في ضحايا "العاصفة الوحش"

وبينما بدأت السماء تصفو في أجزاء من البلاد، أدى تساقط الثلوج المستمر في الشمال الشرقي إلى تسجيل أكثر من 22 بوصة (56 سم) من الجليد في أجزاء من ولاية كونيتيكت، بينما تم تسجيل أكثر من 16 بوصة (40.6 سم) في بوسطن بولاية ماساتشوستس.