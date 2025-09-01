الإمارات تعزي أفغانستان وتؤكد تضامنها بعد الزلزال المدمر

[ملاحظة المحرر: للحصول على تحديثات فورية حول الزلزال الذي ضرب أفغانستان، اقرأ مدونة خليج تايمز المباشرة.]
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع أفغانستان إزاء الزلزال الذي ضرب الجزء الشرقي من البلاد وأدى إلى مقتل وإصابة المئات.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وعميق مواساتها لأسر الضحايا ولأفغانستان وشعبها الصديق في هذه الخسارة الأليمة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
حيث قُتل ما لا يقل عن 622 شخصًا وأصيب أكثر من ألف شخص بعد أن ضرب زلزال بقوة 6 درجات شرق أفغانستان، في منطقة جبلية قريبة من الحدود مع باكستان.
وضرب الزلزال منطقة جلال آباد حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي على عمق 10 كيلومترات.
أطلقت السلطات في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى عملية إنقاذ واسعة النطاق بحثًا عن ناجين في أعقاب الزلزال القوي.
أكدت وزارة الدفاع نشر فرق إنقاذ عسكرية في ولايتي كونار وننغرهار الأكثر تضررًا. وأضافت أن 40 رحلة جوية نقلت بالفعل نحو 420 شخصًا، بين جريح وقتيل، من المناطق المنكوبة.