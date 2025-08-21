الإمارات تعزي أفغانستان في ضحايا حادث تصادم مأساوي
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع أفغانستان وقدمت تعازيها الصادقة في ضحايا حادث تصادم حافلة المرور الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات في ولاية هرات غربي أفغانستان.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازي دولة الإمارات ومواساتها لأسر الضحايا وللشعب الأفغاني في هذه المأساة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
قال مسؤولون إقليميون يوم الأربعاء إن عدد القتلى جراء تصادم حافلة تقل مهاجرين أفغان عائدين من إيران وسيارتين أخريين في غرب أفغانستان ارتفع إلى 78.
قال مسؤولون وشهود عيان إن 76 شخصا لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع في منطقة جوزارا بولاية هرات مساء الثلاثاء عندما اصطدمت حافلة ركاب بدراجة نارية وشاحنة تنقل وقودا مما تسبب في اندلاع حريق هائل.
وقال مسؤولون يوم الأربعاء إن اثنين من الناجين الثلاثة توفيا لاحقا متأثرين بجراحهما.
وذكر بيان صادر عن إدارة الإعلام بالولاية، نقلا عن ممثلي المستشفى العسكري الذي استقبل الضحايا، أن "شخصين أصيبا في حادث الليلة الماضية توفيا متأثرين بإصابات خطيرة، مما يرفع عدد الضحايا إلى 78".
وقال المتحدث باسم الجيش مجيب الله أنصار إن 17 طفلا كانوا من بين القتلى، على الرغم من أن مصدرا في الشرطة الإقليمية قدر العدد بـ 19.
(مع مدخلات من وكالة فرانس برس)