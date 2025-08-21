الإمارات تعزي أفغانستان في ضحايا حادث تصادم مأساوي

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع أفغانستان وقدمت تعازيها الصادقة في ضحايا حادث تصادم حافلة المرور الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات في ولاية هرات غربي أفغانستان.



وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازي دولة الإمارات ومواساتها لأسر الضحايا وللشعب الأفغاني في هذه المأساة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.