الإمارات تعزز منظومتها الدفاعية بإطلاق قيادة لواء المظليين الجديد
أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق قيادة لواء خليفة بن زايد الثاني المحمول جوا تحت قيادة حرس الرئاسة.
جاء الإعلان عن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال حفل منصة الوفاء الكبير الذي أقيم في منطقة السميح.
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صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وشهد حفل التنصيب أداء العلم أمام راعي الحفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ويعزز إطلاق القيادة الجديدة للقوات المحمولة جواً قدرات القوات المسلحة في الدولة على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في تقنيات الدفاع، كما تعزز هذه الخطوة الاستراتيجية التزام دولة الإمارات بدعم الابتكار العسكري وتطوير منظومة دفاعية متطورة قادرة على ضمان أمن واستقرار الدولة.