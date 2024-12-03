الإمارات تعزز منظومتها الدفاعية بإطلاق قيادة لواء المظليين الجديد

ويعزز إطلاق القيادة الجديدة للقوات المحمولة جواً قدرات القوات المسلحة في الدولة على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في تقنيات الدفاع، كما تعزز هذه الخطوة الاستراتيجية التزام دولة الإمارات بدعم الابتكار العسكري وتطوير منظومة دفاعية متطورة قادرة على ضمان أمن واستقرار الدولة.