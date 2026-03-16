الإمارات تعزز مرونتها الصحية ببرامج تطوعية وعيادات افتراضية شاملة

تهدف إلى تعزيز الوعي بالصحة العامة، وتقريب خدمات الرعاية الصحية من السكان، وتدريب الآلاف من أفراد المجتمع على الإسعافات الأولية والاستجابة للإصابات كجزء من جهد تطوعي لتعزيز مرونة المجتمع.

من خلال المبادرة، سيقدم الأطباء الإماراتيون استشارات طبية وإرشادات توعية صحية عبر العيادات الافتراضية، مع المشاركة في برامج صحية تطوعية ميدانية.

تهدف هذه الأنشطة إلى تقديم الدعم الطبي الأولي والإرشاد للمواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات.

بالإضافة إلى الاستشارات، يتضمن البرنامج تدريبًا متخصصًا لأفراد المجتمع لمساعدتهم على الاستجابة لحالات الطوارئ الطبية.

يركز التدريب على الإسعافات الأولية، والتحكم في النزيف، وإدارة الإصابات في مواقع الحوادث حتى وصول فرق الإسعاف، مما يعزز ما يصفه المنظمون بالخط الأول للدفاع المجتمعي.

تُنفذ المبادرة بالتعاون مع العديد من المنظمات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما في ذلك فريق الاحتياطي الطبي الإماراتي، وجمعية الإنعاش الإماراتية، وجمعية العطاء الإماراتية (عطاء)، وفريق الاستجابة للطوارئ المجتمعية في الإمارات (UAE CERT)، وبرامج تدريب وتطوع وطنية أخرى.

ستعمل عيادات الصحة المجتمعية المتنقلة ووحدات التدريب المتنقلة في جميع الإمارات تحت إشراف فرق الطوارئ الطبية المجتمعية الوطنية.

سيشارك الأطباء والمتطوعون من خلال إطار تدريبي وتشغيلي منظم مصمم لضمان جودة الخدمة والاستجابة السريعة أثناء حالات الطوارئ.

ستقدم العيادات الافتراضية أيضاً إرشادات صحية وقائية، بما في ذلك التوعية بالفحص المبكر لأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المزمنة وحالات الصحة العقلية، مع توجيه المرضى إلى مرافق الرعاية الصحية المتخصصة عند الحاجة.

قال الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء ورئيس مبادرة الأطباء الإماراتيين وجاهزية، إن البرنامج يعكس رؤية وطنية لتعزيز التكامل بين قطاع الرعاية الصحية والمجتمع الأوسع.

وأشار إلى أن المبادرة تعزز العمل التطوعي الطبي المتخصص والمسؤولية الاجتماعية بين الأطباء الإماراتيين، بينما تساهم في نظام وطني أوسع للاستعداد والاستجابة.

أُطلق البرنامج في عام 2020 خلال جائحة كوفيد-19، وقد ساعد في بناء قدرات أكثر من 20,000 مستجيب أول من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

يقول المسؤولون إن النظام قد حسن من جاهزية المستشفيات وعزز التنسيق بين الفرق الطبية وخدمات الإسعاف والدفاع المدني والشرطة، مما يساعد على ضمان استجابات أسرع وأكثر فعالية لحالات الطوارئ.

من خلال إطار تدريبي موحد معتمد من أكثر من عشرة مراكز دولية، أصبحت المبادرة نموذجاً معترفاً به للتأهب الطبي المجتمعي محلياً ودولياً.